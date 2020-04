Coronavirus : Cette simulation 3D montre comment le virus se propage lorsque vous toussez

Time : 48 s / [1]

Une nouvelle étude, sur le coronavirus et les particules en suspension dans l’air, a publié ses premiers résultats. L’étude comprenait des chercheurs de l’Université Aalto, de l’Institut météorologique finlandais (FMI), du Centre technique et d’innovation VTT et de l’Université d’Helsinki.

Invisibles et persistants, les virus se propagent dans l’air même après le départ de la personne infectée.

Des chercheurs finlandais ont présenté une simulation en 3D sur la manière dont une personne propage des particules de virus dans l’air quand elle tousse sans masque de protection, et le rendu est effrayant.

Dans une étude récemment parue dans Nature et rapportée par Futurism dans un article du 19 avril 2020, des chercheurs de l’Université Aalto ont cherché à savoir comment des virus tels que le coronavirus pouvaient se propager dans l’air. Pour ce faire, ils ont créé un environnement 3D qui représente une épicerie moyenne avec une ventilation courante. Les chercheurs expliquent ainsi dans un communiqué :

« Dans le modèle 3D, une personne tousse dans un couloir délimité par des étagères dans des conditions de circulation d’air de ventilation intérieure représentatives. A la suite de la toux, un nuage d’aérosol se déplace dans l’air jusqu’au couloir. Il faut plusieurs minutes au nuage pour se propager et se disperser. »

Mais plus important encore, les chercheurs insistent sur le fait que « les particules transportant le virus peuvent rester dans l’air plus longtemps qu’on ne le pensait à l’origine ».

Ville Vuorinen, professeur adjoint de l’Université Aalto, a également précisé dans le communiqué :

« Une personne infectée par le coronavirus peut tousser et s’éloigner mais laisser ensuite des particules extrêmement petites portant le coronavirus. Ces particules pourraient ensuite se retrouver dans les voies respiratoires des autres personnes à proximité. »

A noter que les virus d’une toux sèche, un symptôme affilié au coronavirus, font moins de 15 micromètres et qu’ainsi, ils peuvent flotter dans l’air et même s’y propager à cause des courants d’air. Les chercheurs soulignent ainsi qu’il est important d’éviter les endroits bondés pour éviter tout risque de contamination du virus.

Par ailleurs, l’étude indique que les masques de protection se révèlent être un moyen extrêmement efficace de se protéger contre les virus présents dans l’air et ainsi, de freiner la propagation de cette maladie.

