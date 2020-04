Un magnifique ballet de dauphins dans les vagues bioluminescentes de la Californie

Une séquence à couper le souffle, des dauphins brillant d’une couleur bleutée nagent à côté d’un bateau dans des vagues bioluminescentes.

En Californie, des vagues de bioluminescence se forment régulièrement sur les plages, les teintant de bleu. Mais cette fois, des dauphins se sont joints à la magie du moment.

Time : 1 mn 32 / [1]

Les dauphins, baignés dans une lueur de néon causée par la bioluminescence, ont nagé à côté du bateau, laissant des flots de lumière dans leur sillage, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

La bioluminescence est une émission biochimique de lumière générée par des micro-organismes faisant partie du plancton. Les réactions chimiques qui se produisent au sein de ces organismes, comme chez les algues marines et les lucioles, les font étinceler. Elle est généralement utilisée pour avertir les prédateurs, attirer et trouver des proies, et pour communiquer avec les autres membres de l’espèce.

Time : 59 s / [2]

Spots bioluminescents

En Californie, le spectacle des vagues bioluminescentes s’observe chaque année . Ces micro-organismes sont présents partout dans le monde , même si de tels rassemblements restent assez rares en France. Selon les chercheurs de l’Institut océanographique de San Diego (États-Unis), on ignore encore pourquoi ils se forment. Probablement sous l’effet d’un subtil équilibre entre la température de l’eau et la vitesse du vent, comme l’explique Science & Vie.

L’arrivée de ces vagues aux reflets de néons reste donc impossible à prévoir. Quelques spots célèbres sont néanmoins identifiés : en Australie près de Sydney, dans la baie de San Diego aux États-Unis, sur les îles de Vaadhoo, Rangali et Mudhdhoo aux Maldives, dans la baie de Laguna Grande à Porto Rico, et à Knokke en Belgique.

Time : 2 mn 15 [Vostvfr] / [3]

Un phénomène que l’on peur observer en plusieurs endroits du globe. Ci-dessous en mer de Tasman (une mer de l’océan Pacifique Sud).

Time : 59 s / [4]

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoplancton_bioluminescent

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-spectacle-de-ces-dauphins-dans-des-vagues-bioluminescentes-est-magique_fr_5ea3f717c5b669fd892559fd?utm_hp_ref=fr-science

Article :

Le HuffPost

Vidéo :

[1] Le spectacle de ces dauphins dans des vagues bioluminescentes est magique – LeHuffPost / YouTube

[2] Dolphins Swimming in Bioluminescence – Patrickc_la / YouTube

[3] Bioluminescent Waves Explained – Discovery / YouTube

[4] Bioluminescence a Dazzling Blue in Tasmanian Water – Storyful News / YouTube