Insolite : écoutez ces sons étranges capturés par les sondes spatiales de la NASA

« Dans l’espace, personne ne vous entendra crier », dit la célèbre accroche du film Alien. Même si le son ne peut pas se propager dans le quasi-vide interstellaire, la Nasa est parvenue à convertir en ondes sonores des signaux radioélectriques captés par ses engins spatiaux dans le système solaire.

Le résultat a été compilé en une playlist de 22 titres angoissante à souhait : « Spooky Sounds from Across the Solar System » (« Sons effrayants du système solaire »). « Nous avons rassemblé une compilation de sons insaisissables de planètes hurlantes et d’hélium sifflant qui ne manqueront pas de vous donner la chair de poule », annonce l’agence spatiale américaine sur son site.

Les merveilles célestes observées par le télescope Kepler ou par la sonde Cassini ont émis ainsi des sons étranges pour nos oreilles humaines.

Les vagues de plasma, enregistrées par l’instrument EMFISIS de la mission spatiale Van Allen Probes, forment elles une cacophonie rythmique qui aurait tout à fait sa place dans un générique de la série X-Files.

Saturne est également une source intense d’émissions radio, qui a été surveillées par la sonde Cassini. Ces ondes sont étroitement liées aux aurores polaires observables sur la planète géante, provoquées par l’interaction entre la magnétosphère et les vents solaires.

Des anneaux de Saturne, enregistré par Cassini, en passant par Jupiter et ses nombreuses lunes, c’est une vingtaine de pistes qui vous attendent sur Soundcloud . La plupart sont en effet consacrés à la plus grosse planète de notre système solaire. Jupiter est si grande que ses “cris” ont été captés par la sonde Juno lors de son passage à travers son champ magnétique.

Source :

https://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html

https://www.lesechos.fr/2017/10/pour-halloween-la-nasa-publie-des-sons-effrayants-venus-de-lespace-185577

Article :

Leïla Marchand / Les Echos

Vidéo :

[1] Listen to These Eerie Sounds Captured by NASA’s Spacecrafts – Gizmodo / YouTube

[2] NASA compilation of spooky sounds from space. – National Post / YouTube