La crise du coronavirus relance une controverse scientifique vieille de 150 ans

Je ne perçois pas la crise du coronavirus de la même façon que la plupart des gens. Pour moi, elle constitue plutôt l’occasion d’ouvrir à nouveau une controverse scientifique vieille de 150 ans que la plupart des pays occidentaux ont oubliée.

Le scientifique français Louis Pasteur (1822-1895) est largement célébré comme « le père de la théorie des germes » — l’idée que nous devenons malades lorsque notre corps est envahi par des organismes étrangers tels que des bactéries, des moisissures, des champignons et bien sûr des virus. Bien que l’idée ait circulé bien avant que Pasteur ne devienne éminent , ses travaux de laboratoire dans les années 1860 ont donné l’impression de fournir les preuves scientifiques qui manquaient auparavant.

Ce que l’on sait moins, c’est que d’autres scientifiques français œuvrant à cette époque dans le même domaine avaient des convictions pour le moins différentes, connues sous le nom de « théorie du terrain ». Ils considéraient que le facteur le plus important qui détermine si une personne tombe malade ou non ne tient pas en la présence d’un germe, mais relevait plutôt de la disposition propre à l’environnement interne du corps (le « terroir » ou le terrain) à se préparer en vue de repousser ou de détruire le germe en question.

L’un des principaux scientifiques de la théorie du terrain était Antoine Béchamp (1816-1908). Pasteur et Béchamp étaient des rivaux acharnés autour de nombreuses questions scientifiques. Le livre de R. B. Pearson, publié en 1942 « Pasteur : Plagiarist, Imposter » [Pasteur, plagiaire et imposteur – NdT] suggère même que Pasteur a plagié une partie de ses travaux à partir de ceux de Béchamp — ce qui a dû constituer pour ce dernier un point de contestation compréhensible, lui qui finalement est mort dans l’oubli le plus total. En revanche, Pasteur est devenu habile à s’auto-promouvoir, au point que son nom est devenu un mot commun bien après sa mort.

L’autre grand défenseur de la théorie du terrain était Claude Bernard (1813-1878), qui — malgré leurs divergences d’opinion sur les questions scientifiques — était un ami proche et un associé de Pasteur. À la fin de sa vie, Pasteur aurait reconnu l’importance de ce que Bernard avait essayé de lui dire, en remarquant que « Bernard avait raison. Le microbe n’est rien, le terrain est tout ».

En 1982, la chercheuse française Marie Nonclercq a publié sa thèse de doctorat sur Béchamp, alléguant que Pasteur était non seulement un plagiaire mais aussi un fraudeur et un falsificateur de données expérimentales. Mais quelle que soit la personnalité de Pasteur, et qu’il se soit à la fin de sa vie rétracté ou pas, ce qui subsiste après lui, c’est l’état d’esprit, clairement visible chez la plupart des professionnels de la santé et des bureaucrates de la santé d’aujourd’hui, selon lequel c’est le germe — officiellement désigné sous le nom de SRAS-CoV-2 — qui doit être traqué, isolé, évité et éradiqué — et que rien d’autre ne compte. Pour les penseurs modernes conventionnels, le « terrain » n’est rien.

Par exemple, sur le site web du gouvernement de l’Ontario qui indique à ses citoyens ce qu’ils doivent faire pour lutter contre le Covid-19, les conseils donnés consistent entièrement en des mesures destinées à empêcher les gens d’entrer en contact avec le virus : restez chez vous, lavez-vous souvent les mains, ne touchez pas votre visage, gardez une distance physique et portez un masque lorsque vous devez sortir.

Aucune mention n’est faite des mesures que les individus peuvent prendre pour s’assurer que leur système immunitaire fonctionne au maximum de son efficacité — ou comme l’auraient dit les scientifiques français Béchamp et Bernard — que leur terrain soit bien préparé pour organiser une bonne défense immunitaire. C’est presque comme si le gouvernement de l’Ontario pensait que les êtres humains sont dénués de tout système immunitaire ou que ce dernier — s’il existe — ne serait que d’une quelconque utilité. Le seul espoir de ce gouvernement repose sur le brevet d’un vaccin développé par une société pharmaceutique, puisqu’il s’agit — selon eux — de la seule façon qu’ont les êtres humains de se défendre contre un virus, ou d’acquérir une immunité.

En fait, l’Ontario et le Canada ont fait tout leur possible pour décourager les gens dans leurs éventuelles recherches de méthodes pour s’aider eux-mêmes. Le site web de l’Ontario indique qu’« il n’existe pas de traitement spécifique » contre le Covid-19. Fin de l’histoire. La société de radiodiffusion publique du Canada, la CBC, a récemment publié cet article dénonçant les « faux remèdes », notamment la vitamine C, le zinc, les champignons médicinaux et l’huile d’origan. Cette attitude officielle est totalement absurde — il existe en fait une abondance de preuves scientifiques soutenant que divers compléments alimentaires contribuent à préparer le système immunitaire en vue de repousser ou de surmonter les infections virales.

Prenons le zinc, par exemple. De nombreux patients atteints du Covid-19 ont mentionné comme symptômes la perte de leurs sens de l’odorat et du goût. Selon la BBC, ces symptômes touchent jusqu’à 18 % des patients atteints. Cet article de CNN indique que certaines personnes mettront des jours ou des semaines à retrouver ces sens perdus après avoir été touchées par le virus, alors que d’autres mettront des mois ou des années à le faire.

Mais la perte de ces sens est un symptôme bien établi de la carence en zinc, un fait qui n’est mentionné dans aucun des deux articles cités, et qui n’est apparemment pas connu de la plupart de la communauté médicale conventionnelle. Pourtant, voici une étude de PubMed qui établit un lien entre les carences en zinc et les « troubles de l’odorat et du goût ». Voici une autre étude qui établit un lien spécifique entre les « patients âgés » et les carences en zinc provoquant la perte d’acuité des sens du goût et de l’odorat. Ces deux études mentionnent également que les carences en zinc entraînent une altération de la fonction immunitaire ou un risque accru d’infection. Les « experts » médicaux et les gouvernements ne peuvent-ils pas faire le lien ?

La vitamine D est un autre nutriment — une hormone, en fait — dont les scientifiques reconnaissent les bienfaits antiviraux. Google Scholar recense 3 670 rapports de recherche publiés rien qu’en 2020 contenant les mots « vitamine D » et « virus ».

Mais plutôt que de recommander aux Canadiens [on pourrait écrire Français – NdT] des quantités suffisantes de vitamine D, Santé Canada [on pourrait écrire Santé publique France NdT] a pendant de nombreuses années découragé les populations de prendre des compléments alimentaires. « La plupart des Canadiens [Français – NdT] consomment suffisamment de vitamine D », indique ce site web du gouvernement, qui recommande uniquement aux personnes de plus de 50 ans de prendre la quantité dérisoire de 400 unités internationales (UI) par jour. D’autres pages du gouvernement canadien en recommandent un peu plus. Celle-ci, par exemple, indique que les adultes de plus de 70 ans devraient prendre jusqu’à 800 UI par jour. Leurs recommandations n’approchent jamais celles de la Société de la vitamine D, un consortium de scientifiques qui étudient ce sujet. Leur brochure FAQ recommande au moins 4 000 UI par jour pour maintenir un taux sérique de vitamine D suffisant.

Mais il y a pire. La vitamine D est en fait gratuite, si les gens n’allaient dehors ne serait-ce qu’en été et s’exposaient correctement à notre Soleil. De nos jours, il existe même des applications pour téléphones portables qui vous indiquent quand le Soleil est dans la bonne position pour votre emplacement, combien de temps vous devez rester dehors et quelle superficie de votre corps doit être exposée pour obtenir le bon dosage. Ces applications peuvent également être utilisées pour déterminer comment prévenir une brûlure.

Au lieu de dire aux Canadiens comment se procurer cette vitamine gratuite et accessible, Santé Canada leur dit depuis des années de faire exactement le contraire : s’enduire de crème solaire chaque fois qu’ils iront à l’extérieur pendant l’été et ne jamais s’exposer au Soleil.

Combien de Canadiens sont morts, et continueront de mourir, d’affections pathologiques — dont le Covid-19 ou la grippe — parce que leur gouvernement leur a donné ce conseil extraordinairement mauvais ?

Les Étatsuniens ne sont pas mieux lotis. La fiche d’information des National Institutes of Health sur la vitamine D recommande le même maximum de 800 UI que celui recommandé par le Canada. Et elle dit :

« L’Académie américaine de dermatologie conseille de prendre des mesures de photo-protection, y compris l’utilisation d’un écran solaire, chaque fois que l’on s’expose au Soleil. »

Ce n’est pas une surprise, vraiment. Le gouvernement étatsunien est encore plus à l’aise que le gouvernement canadien avec les sociétés pharmaceutiques qui seront finalement autorisées à produire le vaccin sacré.

Mais alors que l’esprit de la théorie des germes de Pasteur règne dans l’administration, les consommateurs avertis semblent suivre Béchamp et Bernard, sans peut-être jamais en avoir entendu parler. La vitamine C, les pastilles de zinc et les compléments alimentaires plus exotiques comme la monolaurine — un dérivé de l’huile de noix de coco qui, dans les tests de laboratoire, détruit l’enveloppe virale un peu comme le ferait un savon — se vendent comme des petits pains et disparaissent des rayons des magasins. Les vendeurs en ligne en vendent tellement que leurs stocks se vident au fur et à mesure qu’ils entrent parce que les gens apprennent qu’ils peuvent faire pour eux davantage que de simplement faire confiance à leur gouvernement.

Les épidémiologistes débattent activement des avantages et des inconvénients du confinement et des masques pour contrôler la propagation du virus, mais je n’ai encore vu aucun rapport de qui que ce soit ayant pensé à comparer les taux sériques de vitamine D chez ceux qui ont succombé, par rapport à ceux qui se sont rétablis, et par rapport à ceux qui n’ont jamais été infectés. C’est le genre de données qu’ils devraient examiner, mais imprégnés de la mentalité de la théorie des germes, ils laissent ces précieuses informations de côté.

J’espère que cet article contribuera à changer cela.

Karen Selick, le 20 avril 2020

Voici quelques extraits de l'ouvrage du Dr Éric Ancelet, « Pour en finir avec Pasteur » (pages 83, 84, 85, 87, 90, 91).

Bien introduit dans les antichambres du pouvoir, Pasteur va imposer ses vues sur un autre sujet à la mode, celui de la génération spontanée, dont il va pourfendre les défenseurs avec sa vindicte coutumière. Les savants s’affrontent rarement dans la sérénité. L’orgueil et les préjugés s’en mêlent, comme la nécessité d’assurer sa carrière, ses titres et ses subventions. […] La négation par Pasteur d’une « génération spontanée » à partir de matière inerte était donc justifiée en son temps, mais elle l’a amené à nier en bloc toute possibilité de transformation de la matière organique, et à conceptualiser la théorie erronée du monomorphisme bactérien. Les espèces au sens darwinien, et tout particulièrement les « espèces microbiennes », sont pour lui et ses successeurs des entités immuables, susceptibles de muter mais en aucun cas de se transformer en « autre chose ». Or Béchamp puis Tissot ont justement proposé la thèse inverse, les possibles transformations réversibles de virus en bactéries et de bactéries en mycobactéries (champignons), en fonction du contexte psychobiologique. […] De ces débats découlent deux conceptions radicalement opposées de l’écologie microbienne. Pour Pasteur, le microbe génère la maladie. […] « À chaque germe une maladie ». […] « À chaque maladie un vaccin ». […] Pour Béchamp, la maladie active le microbe. […] Alors, Pasteur ou Béchamp ? Nous avons vu pourquoi la France du siècle dernier avait besoin que Pasteur ait raison. Bien mieux que Béchamp, savant discret et peu « médiatisé », Pasteur était capable de jouer le rôle politique de fer de lance d’une France républicaine profondément éprouvée dans son orgueil national. Toutefois, C’est seulement en 1877 que Pasteur, âgé de 55 ans […] va entreprendre des recherches sur les micro-organismes « responsables » des maladies humaines et animales. Avant cela, Pasteur a plagié les travaux antérieurs de Béchamp, travaux dédiés à des recherches sur les maladies des vers à soie. Il présentera le résultat de ces travaux comme les siens propres sans jamais citer Béchamp, et en affirmant que ses travaux sont antérieurs à ceux de Béchamp. En outre, et pour bien appuyer le tout, en « fin diplomate et beau parleur » qu’il est, Pasteur « dédiera son traité sur les maladies des vers à soie à l’Impératrice ». Puis, C’est alors que survient un événement considérable dans une vie humaine, surtout à la lumière d’une « médecine nouvelle » qui à chaque maladie associe, non pas un microbe pathogène ou un gène défectueux, mais un conflit de nature psycho-émotionnelle. Le 19 octobre 1868, à l’âge de 46 ans, Louis Pasteur est foudroyé par une attaque d’hémiplégie qui paralyse son côté gauche. Selon les lois biologiques du docteur R.G. Hammer, il pourrait s’agir d’une « crise épileptoïde » déclenchée en phase de guérison par un œdème cérébral situé dans l’hémisphère droit, au niveau des centres moteurs. Guérison de quoi ? Chez l’homme droitier, cette partie du cerveau est en étroite relation avec des conflits de territoire. Or Pasteur vient d’imposer in extremis son antériorité sur Béchamp ! Nous devons signaler aussi que l’hémisphère droit et le côté gauche du corps, définitivement hors circuit chez Pasteur, correspondent classiquement à la part féminine de l’être, à la passion, au sens artistique, à l’intuition, aux capacités de synthèse qui permettent une vision globale du monde. Est-ce à dire que toute la microbiologie s’est construite sur des valeurs purement masculines, l’action, l’affrontement, l’analyse, la raison, que toute la biologie post-pasteurienne est infirme, hémiplégique de naissance ? On ne peut que se résoudre à croire que c’est le cas… Pasteur est hémiplégique depuis neuf ans quand il entreprend les recherches pour lesquels il est « connu ».

