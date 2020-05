Pompéi : la vie avant la mort [Vidéo]

Time : 1 h 30 mn / [1]

Que savons-nous réellement de Pompéi, ensevelie sous les cendres par l’éruption du Vésuve en l’an 79 de notre ère ? Décryptage des plus importants travaux de recherche et de restauration jamais menés sur ce site emblématique.

Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve entre en éruption et engloutit Pompéi sous quinze mètres de pierre ponce et de cendres. Parmi les vestiges les plus poignants du site figurent les moulages de corps pétrifiés dans la mort de ceux qui furent piégés dans la ville, n’ayant pu fuir à temps. Effectués vers 1860 par les archéologues qui entreprirent les premières fouilles, et découvrirent dans les matériaux volcaniques des empreintes de corps imprimées en creux, ces moulages révèlent aujourd’hui des trésors d’information sur la vie romaine. Grâce aux récentes recherches effectuées dans le cadre du « Great Pompeii Project » – à ce jour, le plus ambitieux projet de restauration et de protection de cet inestimable patrimoine de l’humanité, doté de 150 millions de dollars –, de nouvelles connaissances nous parviennent ainsi, sur Pompéi et sur les populations qui y vécurent il y a deux mille ans.

En compagnie d’une équipe d’archéologues passionnés qui utilisent des techniques de recherche les plus en pointe, nous pénétrons dans des lieux inaccessibles aux visiteurs et plongeons dans l’intimité des habitants de la cité. L’analyse au scanner des ossements emprisonnés dans le plâtre des moulages offre un moyen unique de mieux connaître l’identité des habitants de la cité. Bains publics, arènes de gladiateurs, forums, temples et villas romaines sont reconstitués en images 3D pour prendre la mesure de la beauté des fresques et des mosaïques qui ornaient les plus somptueux édifices. Elles sont aujourd’hui patiemment restaurées.

