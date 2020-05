Cette animation 3D compare la taille de certains astéroïdes par rapport à la ville de New York et au-delà

Une chaîne YouTube a récemment publié une vidéo dont l’objectif est de comparer de nombreux astéroïdes. Si le premier fait à peine quatre mètres de diamètre, le plus imposant est beaucoup, beaucoup plus volumineux. En effet, ce dernier frôle le kilomètre de diamètre !

Des astéroïdes de plus en plus imposants

La chaîne YouTube MetaBallStudios a publié en février une vidéo permettant de comparer la taille de différents astéroïdes. Le premier n’est autre que 2008 TC3, à savoir le premier astéroïde détecté et suivi dans l’espace avant sa chute sur Terre (au Soudan) le 7 octobre 2008. Il s’agit davantage d’une météorite, puisque son diamètre est de “seulement” 4,1 mètres. Avec 22 et 30 mètres de diamètre, les astéroïdes 2014 RC et 2004 FH sont déjà plus imposants. À noter que 2004 FH tourne autour du Soleil en un peu moins de neuf mois, et ce sur une orbite très proche de celle de la Terre.

Avec les prochains astéroïdes, nous arrivons à des hauteurs bien plus importantes. L’astéroïde (99942) Apophis est avec ses 370 mètres de diamètre déjà plus haut que la Tour Eiffel. Quant à (69230) Hermès et ses 810 m, celui-ci surplomberait toutes les villes du monde à l’exception de Dubaï et son Burj Khalifa (828 m). Les astéroïdes (29075) 1950 DA et 4769 Castalia dépassent quant à eux le kilomètre de diamètre.

Le monstre ultime

Très vite, les dimensions grimpent en flèche. Le (3200) Phaéton est l’astéroïde nommé dont l’orbite se rapproche le plus du Soleil. Avec ses 5,8 kilomètres de diamètre, il s’agit déjà d’un monstre. Ce dernier est en revanche minuscule à côté de (323) Brucia, premier astéroïde à avoir été découvert à l’aide de la photographie et dont le diamètre est d’environ 33 kilomètres !

Un palier est de nouveau franchi avec des astéroïdes de plus de 100 km de diamètre : (5) astraea, (20) Massalia ou encore (45) Eugénie. Toutefois, le trio de tête est constitué des astéroïdes Pallas (512 km), Vesta (525 km) et surtout Cérès, véritable monstre ultime ! Il faut savoir que Cérès (939 km) est le plus gros astéroïde de la ceinture principale. Découvert en 1801 par l’astronome italien Giuseppe Piazzi, il s’agit également d’ une planète naine , la seule située dans la ceinture d’astéroïdes.

Si la chaîne MetaBallStudios est spécialisée dans les vidéos à thème de comparaison de taille, c’est aussi le cas de la chaîne Reigarw Comparisons. Or, cette dernière est à l’origine d’une vidéo comparant la taille des différentes tornades mais également d’une autre concernant la taille des ouragans, cyclones et typhons.

Voici la vidéo comparant la taille de différents astéroïdes

