Résumé SOTT – Avril 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 21 mn 48 / [1]

Avril 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Avril 2020 nous a apporté quelques surprises fraîches des changements climatiques, de la neige record dans certaines parties des États-Unis et de l’Europe, à une énorme grêle en Asie et au Moyen-Orient.

Une masse d’air très froide provenant de l’Arctique a ravagé le Canada, le Midwest, le nord-est et le sud des États-Unis, provoquant des pannes d’électricité au Manitoba et à Main, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité. Des records de neige ont été battus au Colorado (76 cm /30 pouces), au Dakota du Sud (38 cm /15 pouces) et en Iowa (28 cm / 11 pouces).

La neige est également tombée à Douchanbé, au Tadjikistan, pour la première fois en 26 ans … au printemps !

La production alimentaire mondiale a non seulement été perturbée par la pandémie destructrice de l’économie, mais le froid et le gel ont également détruit les récoltes en Europe et aux États-Unis.

Les chutes de grêle sont également devenues violentes dans le monde ce mois-ci, tuant 5 personnes, ravageant les récoltes et endommageant 6 000 maisons au Vietnam. Les tempêtes de grêle ont également laissé 4 200 personnes sans abri à Tripura, en Inde, et couvertes de vastes parties blanches d’Arabie saoudite, d’Iran et de Chine … avec des inondations supplémentaires.

De violentes tempêtes, de la grêle, des tornades et des vents violents se sont abattus sur certaines parties du Midwest et du Sud des États-Unis, causant des dommages à de nombreuses maisons, en particulier dans l’Indiana et l’Arkansas.

Alors que toute cette eau a été déversée dans le monde, la République tchèque est toujours confrontée à la pire sécheresse en 500 ans.

April 2020 brought us some chilly Earth Changes surprises, from record snow in parts of the US and Europe, to huge hail in Asia and the Middle East.

An arctic system blasted Canada, the Midwest, Northeast and Southern US, causing power outages in Manitoba, and Main, leaving hundreds of thousands without power. Snow records were broken in Colorado (30 inches), South Dakota (15 inches), and Iowa (11 inches).

Snow also fell in Dushanbe, Tajikistan, for the first time in 26 years… in Spring !

Global food production not only has been disrupted by the economy-killing plandemic, severe cold and frost also destroyed crops across Europe and the US.

Hail also got nasty around the globe this month, killing 5 people, ravaging crops, and damaging 6,000 homes in Vietnam. Hailstorms also left 4,2000 people homeless in Tripura, India, and covered in white parts of Saudi Arabia, Iran, and China… with added floods to the mix.

Severe storms, hail, tornadoes, and strong winds ripped through parts of the Midwest and South US, causing damage to many homes, especially in Indiana and Arkansas.

While all this water got dumped around the world, the Czech Republic is still facing the worst drought in 500 years.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – April 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration