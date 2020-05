Les merveilles du monde moléculaire – Janet Iwasa [Vidéos]

Time : 6 mn 05 / [1]

Time : 5 mn 10 / [2]

Janet Iwasa / Pour illustration

Traduction rapprochée :

Certaines structures biologiques sont si petites que les scientifiques ne peuvent pas les voir avec les microscopes les plus puissants. C’est là que l’animatrice moléculaire et conférencière de TED, Janet Iwasa devient créative.

Explorez de vastes mondes moléculaires invisibles en partageant des animations fascinantes qui imaginent comment ils pourraient fonctionner.

Biographie succincte :

Janet Iwasa est professeure adjointe au département de biochimie de l’Université de l’Utah.

Son objectif général est de créer des visualisations moléculaires et cellulaires précises et convaincantes qui soutiendront la recherche, l’apprentissage et la communication scientifique. Les illustrations et animations primées de Janet ont été publiées dans des revues scientifiques comme Nature, Science and Cell, ainsi que dans le New York Times. Son travail a également été présenté à la télévision et dans des expositions de musées.

Janet a été nommée boursière TED 2014 et reconnue comme l’un des « 100 principaux penseurs mondiaux » de 2014 par le magazine Foreign Policy et l’une des « 100 personnes les plus créatives » de 2012 par le magazine Fast Company.

En tant que boursière postdoctorale, elle a créé une exposition multimédia avec le prix Nobel Jack Szostak (Harvard University) et le Museum of Science, Boston, et a ensuite travaillé sur les visualisations biologiques en tant que membre du corps professoral de la Harvard Medical School.

Elle a reçu son doctorat en 2006 de l’Université de Californie à San Francisco pour son travail sur le cytosquelette d’actine dans le laboratoire de Dyche Mullins et a suivi une formation en animation 3D à la Gnomon School of Visual Effects plus tard le même été.

