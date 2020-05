Shark Wave : plongée extrême dans l’écosystème des requins [Vidéos]

Time : 3 mn 18 / [1]

Lorsque l’on a la chance de travailler dans la nature et d’observer les animaux, il y a toujours une très fine frontière ou se mélange l’esprit cartésien aux fantasmes mystiques du naturaliste. Les émotions sont parfois les moteurs d’interprétations irrationnelles où laisse transparaître l’anthropomorphisme. Contempler la beauté du monde sous-marin et de ses animaux les plus redoutés, les requins, m’a ouvert les yeux sur la nécessité de parler en leur nom pour les protéger. En informant, en sensibilisant, Futura-Sciences remplit une mission, celle d’apporter les clés pour comprendre, outils essentiels pour choisir et s’engager, et ensemble, œuvrer pour que notre unique lieu de vie puisse perdurer, pas seulement pour des générations futures lointaines, mais surtout pour celles de nos enfants si proches. Steven Surina, Moniteur de plongée sous-marine, vidéaste sous-marin, conférencier et guide naturaliste

Le réalisateur Jan Kounen s’est prêté au jeu de la plongée requin avec le spécialiste du comportement des squales Steven Surina. Shark Wave a été tourné en mer Rouge (Egypte), au large d’Hurghada ou se situent les îles Brothers (Big et Small brother), territoire du requin Océanique (Carcharhinus longimanus). A cet endroit on peut aussi rencontrer le requin Renard, et parfois le requin marteau halicorne.

Découvrez le film complet

Time : 23 mn 27 / [2]

C’est en Égypte, sur les rives de la mer Rouge que le célèbre réalisateur de cinéma Jan Kounen (Doberman, Blueberry, 99 francs… et dont le dernier film, Mon cousin, une comédie avec Vincent Lindon et François Damiens) est parti rejoindre l’un des meilleurs spécialistes de l’étude comportementale des requins, le fondateur de Shark education Steven Surina.

Depuis le récif de Elphinstone jusqu’aux îles Brothers, Steven emmène Jan à la découverte du Carcharhinus Longimanus ou requin océanique

Le requin océanique est l’espèce avec laquelle il est le plus facile d’interagir, même si elle est aussi l’une des plus redoutées. Pourtant, son extermination fulgurante qui a débuté ces 40 dernières années lui vaut, aujourd’hui, d’être une espèce en voie de disparition.

C’est en plongeant avec cet animal fascinant que Jan prendra conscience de la place que jouent les requins dans leur éco-système et à quel point il est nécessaire de changer leur image pour mieux les protéger.

Source :

https://www.futura-sciences.com/planete/videos/shark-wave-plongee-extreme-ecosysteme-requins-6683/

Article :

Steven Surina / Futura Sciences

Vidéo :

[1] Extrait du film « Shark Wave » – Futura – Explorer le monde / Facebook

[2] SHARK WAVE – Jan Kounen dive with Sharks – Full movie – English and French subtitles – Sharkwave / YouTube

Documentaire :

Réalisé par : Pierre-Etienne Larrous et Guillaume Bourg

Produit par : Patrick Metzlé

Avec : Jan Kounen et Steven Surina

Photo :

Pour illustration