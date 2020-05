Coronavirus | Etats-Unis : un homme fait ses courses avec une cagoule du Ku Klux Klan en guise de masque de protection contre le Covid-19

Il a été interpellé par le responsable du supermarché et invité à se décoiffer ou à quitter les lieux. Les faits se sont déroulés le week-end dernier dans une petite ville de Californie. La police a ouvert une enquête.

Vêtu de la reconnaissable capuche du Ku Klux Klan, un Californien est allé faire ses courses dans une épicerie de San Diego, dans le comté de Santee, samedi 2 mai. L’incident s’est déroulé au lendemain de l’annonce du port obligatoire du masque dans les lieux publics de ce comté.

Le Los Angeles Times rapporte que l’homme a déambulé dans la boutique avec son caddie sous les yeux ébahis et choqués de la clientèle. Tiam Tellez, un client présent ce jour-là, a partagé des photos de l’homme sur les réseaux sociaux. Il assure avoir vu plusieurs employés du magasin lui demander de retirer son chapeau, en vain. Mélissa Hill, représentante de l’enseigne, confirme les propos de Tiam Tellez et ajoute : « Un responsable a demandé à l’homme de retirer son couvre-chef ou de partir. » Le client a obtempéré, réglé ses achats et a quitté les lieux.

Un incident fermement condamné

L’événement a attiré l’attention du responsable régional de la ligue anti-diffamation ainsi que celle de John Minto, le dirigeant du comté. Il a tenu à condamner cet acte : « Le comté de Santee, ses dirigeants et moi-même ne toléreront pas un tel comportement. » Il a ajouté que l’incident était « un triste rappel de la haine et l’intolérance ».

Lundi, Francine Maxwell, responsable locale de la NAACP, a exprimé son regret face à un tel agissement : « La discrimination et le racisme permanent nous confrontent tristement à cet hideux visage de l’Amérique. »

Time : 2 mn 08 [Vostvfr] / [1]

Les costumes du Ku Klux Klan sont composés d’une longue robe blanche et d’une capirote, un couvre-chef conique originaire d’Espagne. | Andrew Meares / AFP

Source :

http://www.slate.fr/story/190302/americain-courses-supermarche-capuche-ku-klux-klan-masque

https://www.latimes.com/california/story/2020-05-04/man-kkk-hood-in-santee-san-diego-sparks-outrage

https://www.sandiegouniontribune.com/news/public-safety/story/2020-05-03/man-wearing-kkk-hood-in-santee-sparks-outrage

Article :

Louise Beda-Akichi / Slate

Vidéo :

[1] Man’s appearance wearing KKK hood at Santee grocery store under investigation – CBS 8 San Diego / YouTube

Photo :

Pour illustration