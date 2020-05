VAXXED : de la dissimulation à la catastrophe – la réponse du public [Vidéos]

Time : 1 h 30 mn / [1]

Synopsis :

Le Dr Wakefield brise le silence sur la violence vaccinale faite aux enfants En 2013, le docteur et biologiste Brian Hooker a reçu un appel d’un scientifique du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) qui a dirigé en 2004 une étude sur le vaccin contre la rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et son lien avec l’autisme.

Le scientifique, le Dr William Thompson, a avoué que le CDC avait omis des données cruciales dans son rapport final qui ont révélé une relation de cause à effet entre le vaccin ROR et l’autisme. Pendant plusieurs mois, le Dr Hooker enregistre ses appels téléphoniques avec le Dr Thompson, cet homme qui lui fournit des données confidentielles détruites par ses collègues au CDC.

Le Dr Hooker appel à l’aide le Dr Andrew Wakefield, un gastroentérologue britannique accusé à tort en 1998 d’avoir lancé le mouvement anti-vaccins alors qu’il rapportait que le vaccin ROR pouvait provoquer l’autisme. Dans son effort continu pour plaider en faveur de la santé des enfants, Wakefield dirige ce documentaire en examinant les éléments de preuve camouflés par l’agence gouvernementale chargée de protéger la santé des citoyens américains. Les entrevues avec des initiés de l’industrie pharmaceutique, des médecins, des politiciens et des parents d’enfants tombés malades suite à des vaccinations révèlent que cette dissimulation a contribué à l’augmentation alarmante et exponentielle de l’autisme et est potentiellement l’épidémie la plus catastrophique de notre époque.

Réalisé par Andrew Wakefield et produit par Del Bigtree.

Time : 1 h 36 mn / [2]

Synopsis :

Sortie en novembre 2019, ce documentaire produit par Robert F. Kennedy Jr. fait suite à la sortie du film « Vaxxed, de la dissimulation à la catastrophe » qui a fait beaucoup de bruit à l’époque et qui a encouragé des milliers de parents à parler et à désormais refuser toute forme de vaccination. Dans « Vaxxed II, la réponse du public », Polly et le reste de l’équipe du film sont allés à la rencontre de ces parents, infirmières, docteurs, etc. afin d’enregistrer les témoignages des victimes tout d’abord mais aussi de ceux qui ont appris dans la douleur que finalement les vaccins n’étaient pas aussi sûrs et efficaces qu’on nous demande de le croire.

Dans le précédent documentaire, il fut question de l’augmentation alarmante et exponentielle de l’autisme qui est potentiellement l’épidémie la plus catastrophique de notre époque. Dans celui-ci, vous verrez que les dégâts vont bien au-delà, notamment depuis la sortie sur le marché du Gardasil qui a détruit la vie de milliers d’adolescents.

A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

Rapport PDF [traduit en français] CDC, OMI, OMS, FDA : Thimérosal, le couvercle a sauté

Vidéo :

[1] VAXXED : de la dissimulation à la catastrophe

[2] VAXXED II, la réponse du public

Photo :

Pour illustration