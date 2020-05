Japon : le nouveau prototype de train SCMaglev à sustentation magnétique [Vidéos]

Time : 5 mn 03 / [1]

La lévitation magnétique permet à des trains comme le JR-Maglev d’atteindre de hautes vitesses, moyennant peu d’énergie. Comment fonctionnent-ils exactement ? Unisciel et l’université de Lille 1 nous répondent au cours de ce nouvel épisode de Kézako.

L’idée d’avoir un train flottant au-dessus de rails n’est pas nouvelle. Elle a été testée en France durant les années 1960 avec l’Aérotrain, qui filait sur un coussin d’air. Le projet sera toutefois abandonné au profit du TGV, plus classique. Le déplacement sans contact est revenu à l’ordre du jour au Japon par exemple, avec le JR-Maglev, qui peut atteindre 603 km/h.

Le système de lévitation repose sur l’utilisation d’électro-aimants et de supraconducteurs. Afin de maintenir le véhicule en équilibre, ces aimants sont activés en alternance. La propulsion est elle aussi gérée par ce procédé. Bien que ces trains soient fiables et rapides, le principal obstacle à leur développement est économique, puisque les voies sont très onéreuses, à la construction et pour l’entretien.

Une nouvelle version du Shinkansen L0 dispose d’une alimentation électrique par induction

Au Japon, une nouvelle génération de train à lévitation magnétique, a été présenté le 25 mars. Les tests d’un nouveau prototype de SCMaglev, commencent pour cette nouvelle version du futur train à sustentation magnétique alimenté par induction. Il devrait atteindre la vitesse de croisière d’environ 500 km/h, avec une consommation électrique réduite. Il est capable de se recharger par induction.

Le Shinkansen du futur se dévoile. Le 25 mars, l’opérateur JR Central a dévoilé un prototype de train à sustentation magnétique de nouvelle génération, sur le site du fabricant Hitachi à Kudamatsu, au sud-ouest d’Hiroshima. Ce SCMaglev, pour « superconducting maglev » (maglev est un acronyme en anglais désignant les trains à sustentation magnétique), a la particularité d’être alimenté en électricité par induction, un peu comme un smartphone capable de se recharger simplement en le posant sur une surface spéciale.

Cela rappelle les tramways opérés sans caténaires, grâce à une alimentation électrique par le sol, comme ceux développés par Alstom pour la métropole de Bordeaux. Mais là, on parle d’un train à grande vitesse capable d’atteindre la vitesse de 500 km/h !

Le prototype original (la série Shinkasen L0, reconnaissable à son nez ultra-effilé) a vu ses turbines à gaz qui fournissaient l’électricité nécessaire à bord (éclairage, climatisation) remplacées par des bobines électriques installées sur le train et le long des voies.

Premiers voyages en 2027 ?

La Central Japan Railway Company (le nom officiel de JR Central) envisage de lancer un premier service de trains à sustentation magnétique entre Tokyo et Nagoya en 2027. Les 236 km du trajet seraient parcourus en 40 minutes seulement. Le Japon a bon espoir d’exporter la technologie aux Etats-Unis, alors que le pays veut se lancer dans la très grande vitesse.

