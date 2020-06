Le mystère des gâteaux quantiques [Vidéo]

Time : 19 mn 19 / [1]

Une expérience de physique qui retourne le cerveau 🎂, et nous fait questionner la nature profonde de la réalité…

La vidéo parle d’une expérience de mécanique quantique totalement troublante, époustouflante…et bizarrement très peu connue !

Evidemment, bien qu’elle fasse tout de même 20 minutes, cette vidéo ne fait qu’effleurer le fondement de l’affaire : les inégalités de Bell. Il y aura une vidéo plus détaillée là-dessus, et je pense que le résultat est tellement important et beau que je ferai aussi une série de billets de blog pour comprendre ce qui se cache derrière ce théorème aussi important, au sujet duquel le physicien Henry Stapp déclarait : « Bell’s theorem is the most profound discovery of science. »

Rien que ça !

En attendant, je voudrais dans un premier temps faire quelques commentaires généraux sur ces questions, et dans un deuxième temps revenir plus précisément sur cette expérience « des gâteaux », et pourquoi je l’ai choisie.

