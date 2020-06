Pour Information

Suite à des problèmes techniques liés à mon blog depuis approximativement 6 jours, je ne puis liker vos publication ni m’abonner à de nouveaux blogs.

Les webmasters de WordPress sont informés des bugs et je suis dans l’attente que mon blog soit de nouveau opérationnel (sur ces deux points cités ci-dessus).

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ce désagrément.

Cordialement.

Due to technical problems related to my blog for approximately 6 days, I cannot like your publications or subscribe to new blogs.

WordPress webmasters have been informed of the bugs and I am waiting for my blog to be operational again (on these two points mentioned above).

Please accept my apologies for the inconvenience.

Cordially.