La médecine est-elle en train de rattraper la science-fiction ? [Vidéos]

Les robots chirurgiens se développent, se perfectionnent et sont de plus en plus présents dans les salles d’opération aux côtés des chirurgiens. Mais remplaceront-ils un jour complètement les praticiens ?

Certaines évolutions récentes de la médecine peuvent rappeler ce que l’on peut lire ou voir dans des ouvrages ou des films de science-fiction.

Dans cette vidéo, Bertin Nahum, fondateur de la société Medtech, qui commercialise le robot chirurgien Rosa, explique que, d’après lui, la science-fiction est parfois plus visionnaire que les ingénieurs. En effet, des livres ou des films de science-fiction ont pu anticiper certaines évolutions de la médecine. Par exemple, aujourd’hui, les exosquelettes qui permettent à des patients de retrouver l’usage de leurs membres, sont une réalité. Ils nous renvoient à des images d’acteurs qui marchent équipés de machines dans des films de science-fiction. De la même façon, le cœur artificiel, bien réel aujourd’hui, était inimaginable il y a quelques décennies.

La technologie est de plus en plus présente dans tous les domaines de la vie quotidienne. Pendant longtemps, les blocs chirurgicaux sont restés à l’écart de ces évolutions, mais désormais la technologie, par le biais des robots chirurgiens notamment, entre de plus en plus en salle d’opération.

