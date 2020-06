Des astronomes confirment l’existence d’une nouvelle exoplanète ressemblant à la Terre non loin de notre système solaire [Vidéo]

Time : 5 mn 59 / [1]

Proxima du Centaure, c’est l’étoile la plus proche de notre Soleil. Seulement 4,2 années-lumière nous séparent d’elle. Et ces dernières semaines, elle fait beaucoup parler d’elle. Fin mai, une équipe internationale de chercheurs livrait des informations détaillées sur la planète découverte en orbite autour d’elle en 2016 : Proxima Centauri b. Une exoterre située dans la zone habitable de l’étoile.

Il y a quelques semaines, des astronomes avaient cru déceler sur une image du Very Large Telescope (VLT) une seconde exoplanète en orbite autour de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil. Grâce à des données recueillies il y a 25 ans par le télescope spatial Hubble, des chercheurs confirment aujourd’hui l’existence de Proxima Centauri c.

Alors que Proxima Centauri b – sur cette vue d’artiste – présente une masse d’environ 1,27 fois celle de la Terre, sa sœur, Proxima Centauri c, semble sept fois plus massive. © Nasa

Une équipe internationale de scientifiques a confirmé l’existence d’une planète qui orbite autour de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche de notre système solaire. Baptisée Proxima b, cette planète ressemble par certaines caractéristiques à la Terre et pourrait théoriquement abriter la vie.

Une planète dont l’existence a été supposée pour la première fois il y a quatre ans tourne effectivement autour de Proxima du Centaure, étoile qui se trouve seulement à 4,2 années-lumière du Soleil, indique une étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Initialement la planète, baptisée Proxima b, a été détectée à l’aide du spectrographe HARPS qui a découvert une faible perturbation de la vitesse de l’étoile ce qui suggérait la présence d’un autre corps près d’elle. La nouvelle étude est fondée sur les données fournies par le spectrographe de la génération suivante, ESPRESSO, de l’Observatoire européen austral (ESO).

Les scientifiques ont établi que la masse minimale de Proxima b est de 1,17 masse terrestre -alors que l’estimation précédente était de 1,3– et qu’elle orbitait autour de son étoile en seulement 11,2 jours.

Une candidate pour abriter la vie ?

Bien que Proxima b soit environ 20 fois plus proche de son étoile que la Terre du Soleil, elle reçoit une énergie comparable, de sorte que les astronomes n’excluent pas la présence d’eau liquide à sa surface , l’une des conditions à la présence de la vie telle que nous la connaissons.

Cependant, l’étoile hôte de Proxima b est une naine rouge qui bombarde sa planète de rayons X, de sorte qu’ elle en reçoit environ 400 fois plus que la Terre.

« Y a-t-il une atmosphère qui protège la planète de ces rayons mortels ? Et si cette atmosphère existe, contient-elle les éléments chimiques qui favorisent le développement de la vie ? Depuis combien de temps ces conditions favorables existent-elles ? Nous allons aborder toutes ces questions, notamment avec l’aide de futurs instruments comme le spectromètre RISTRETTO, que nous allons construire spécialement pour détecter la lumière émise par Proxima b, et HIRES, qui sera installé sur le télescope géant européen de 39 m que l’ESO est en train de construire au Chili. », explique Christophe Lovis, chercheur au Département d’astronomie de l’Université de Genève.

Quoi qu’il en soit, les chercheurs considèrent les résultats déjà obtenus comme un exploit majeur car il s’agit d’« une des planètes les plus intéressantes connues au voisinage solaire ».

Aujourd’hui, ce sont deux astronomes de l’Université du Texas (États-Unis) qui viennent confirmer l’existence d’une seconde exoplanète autour de l’étoile la plus proche de notre Soleil : Proxima Centauri c. Une confirmation qui arrive après qu’ils ont fouillé dans des données recueillies par le télescope spatial Hubble… dans les années 1990.

