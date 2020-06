Thaïlande : la caméra de surveillance d’un hôpital filme un étrange phénomène [Vidéos]

Time : 3 mn 10 / [1]

Le personnel hospitalier fut stupéfait après que les caméras de sécurité aient enregistré le fauteuil roulant d’un homme décédé à l’hôpital se déplaçant tout seul.

Le 23 mai dernier, une caméra de surveillance d’un hôpital d’Udon Thani en Thaïlande, a filmé un phénomène paranormal. Un fauteuil roulant s’est déplacé tout seul devant l’entrée principale. Alors est-ce le fantôme d’un ancien patient ou le vent et la pluie qui ont sévi lors de cette nuit sombre ?

La vidéosurveillance semble montrer le fauteuil roulant qui sort lentement d’un coin, avançant vers une rampe sans que personne ne le pousse.

La chaise s’arrête alors, semble tourner légèrement avant de remonter la pente.

On la voit se déplacer lentement et apparemment délibérément près de l’entrée de l’hôpital.

L’incident inquiétant a suscité l’inquiétude des employés de l’hôpital lorsqu’ils ont trouvé le fauteuil roulant qui n’était pas à son endroit habituel le lendemain matin.

Thanasak Pakdeenuan, le directeur de l’hôpital local de Ban Kham Doung a confirmé qu’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel.

Il a dit qu’il n’y avait aucun moyen que quelqu’un puisse le contrôler à distance.

Thanasak a ajouté que le fauteuil roulant avait été donné par un ancien propriétaire, décédé à l’hôpital.

L’hôpital prévoit maintenant d’organiser un événement pour dire des prières et pour honorer l’ancien propriétaire.

M. Pakdeenuan était moins convaincu par l’histoire fantomatique que certains de ses collaborateurs – et a offert une explication plus naturelle.

Il a ajouté :

« C’était une nuit venteuse et nous pensons que le fauteuil roulant pourrait avoir été emporté par une rafale. »

« Même si le vent a peut-être soufflé sur la chaise, nous prévoyons d’organiser un événement sacré bouddhiste pour dire des prières et rendre hommage à l’esprit de l’ancien propriétaire, juste pour être en sécurité. »

La croyance aux fantômes est relativement courante en Thaïlande, car la nation possède une riche culture spirituelle fondée sur de nombreux mythes et légendes. De nombreux récits d’esprits se transmettent d’une génération à l’autre et sont souvent associés à la nature. Certains sont les esprits de personnes décédées, mais d’autres prennent des formes telles que des serpents, des vampires ou des monstres.

Les fantômes n’ont jamais été scientifiquement prouvés, mais les histoires et les observations persistent dans le monde entier.

Ce mois-ci, une équipe de chasseurs de fantômes a été chassée d’un manoir prétendument hanté aux États-Unis après avoir affirmé qu’elle était confrontée à un « esprit maléfique ».

Et il est dit qu’il y a jusqu’à 25 fantômes qui hantent le château de Windsor, la Reine prétendant même en avoir vu un.

Time : 53 s / [2]

