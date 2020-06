Do not go gentle into that good night [Audios]

Audio : 2 mn 57 / [1]

N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit

N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit,

La vieillesse devrait s’embraser, se déchaîner face au jour qui s’achève ;

Rage, enrage contre la lumière qui se meurt.

Même si sur sa fin l’homme sage sait que l’obscurité est méritée,

Parce que ses mots n’ont fendu nul éclair il

N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit.

L’homme bon, près de la vague ultime, pleurant

Sur ses frêles exploits dont l’éclat aurait dansé sur une verte baie,

Rage, enrage contre la lumière qui se meurt.

L’homme insoumis qui s’empare du soleil en plein vol et le chante,

Apprenant, trop tard, qu’il l’a peiné dans sa course,

N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit.

L’homme grave, qui, agonisant, voit, vision aveuglante

Que l’œil aveugle pourrait flamboyer tel un météore et se réjouir,

Rage, enrage contre la lumière qui se meurt.

Et toi, mon père, là-bas sur ce triste promontoire,

Maudis-moi, bénis-moi maintenant de tes larmes de colère, je t’en supplie.

N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit.

Rage, enrage contre la lumière qui se meurt.

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieve it on its way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

Dylan Thomas (1914-1953), écrivain et un poète gallois

« Do not go gentle into that good night » est un poème (villanelle) écrit par Dylan Thomas. Publié pour la première fois en 1951 dans la revue littéraire Botteghe Oscure, il apparaît également dans le recueil In « Country Sleep and other poems » (1952).

Écrit pour son père mourant, « Do not go gentle into that good night » est l’un des poèmes les plus populaires et accessibles de Thomas. Il est considéré comme l’une des plus grandes œuvres du poète.

Le poème est composé de 168 mots divisé en six strophes de trois vers chacune, à l’exception de la sixième qui est de quatre vers.

Dans la culture populaire :

Peinture

Le poème inspire trois peintures de Ceri Richards, réalisées en 1954, 1956 et 1965.

Littérature

Un extrait du poème figure comme épigraphe en tête de l’ouvrage Une mort très douce, de Simone de Beauvoir.

Le poème est la source d’inspiration du personnage de Cassia Reyes dans la nouvelle dystopique Matched d’Ally Condie.

Cinéma et télévision

Le poème est récité par le personnage Thornton Melon (Rodney Dangerfield) dans le film Back to School (1986).

Dans la série Doctor Who le poème est cité deux fois. Une première fois dans l’épisode The Shakespeare Code le 10ème Docteur (David Tennant) cite l’extrait « Rage, rage against the dying light ». Et une seconde fois dans l’épisode Le Magicien et son disciple. Clara Oswald (Jenna Colman) compagne du 12ème Docteur (Peter Capaldi) cite l’extrait « N’entre pas apaisé dans cette bonne nuit » en y faisant référence au Doctor et à sa mort.

En 1967, CBS diffuse Do Not Go Gentle Into That Good Night, un teleplay basé sur le poème et mettant en vedette Shirley Booth et Lois Smith.

Dans le film Independence Day, le discours du président We will not go quietly into the night. est une adaptation du poème de Thomas.

Le poème est mis en évidence dans une scène en classe du film My Girl 2.

Dans l’épisode Fore Father du dessin animé Family Guy, un mauvais Stewie Griffin se dit à lui-même « Fight it Stewie, fight it. to quote Bob Dylan. Wait, no, wait, Dylan Thomas. ».

Dans le film Bienvenue dans la jungle, une scène montre le héros Beck (Dwayne Johnson) arborant un tatouage où il est inscrit « do not go gentle » tandis que des extraits du poème sont récités par le personnage Declan (Ewen Bremner).

Le 24 octobre 2014, en l’honneur du centième anniversaire de naissance de Thomas, Jonathan Pryce lit le poème à la fin de l’émission Newsnight.

Dans le film Interstellar, le professeur Brand (Michael Caine) et le Dr. Mann (Matt Damon) récitent des passages à différents moments du film. Le poème est également utilisé comme thème des différentes luttes entreprises par Cooper (Matthew McConaughey) tout au long du film.

Richard Burmer

Biographie succincte

Richard Steven Burmer (19 septembre 1955 – 9 septembre 2006) était un compositeur américain, ingénieur, concepteur sonore, musicien et ethnomusicologue. Son travail avec la musique électronique combiné avec des styles musicaux et des instruments du monde entier a formé son propre son unique et distinct.

Richard a grandi dans le Michigan. Il a été initié à la musique de l’Inde, du Moyen-Orient, des compositeurs d’orchestre contemporains et de la musique électronique. Il a trouvé une large palette de textures musicales avec des synthétiseurs et le sampler original, le Mellotron. Des influences sont également venues des Moody Blues, King Crimson et Pink Floyd. Il est diplômé de Corunna High School dans le Michigan.

Après avoir passé du temps à l’université à étudier la théorie musicale et la composition, Richard a déménagé à Los Angeles où il est devenu concepteur sonore pour E-mu Systems à Santa Cruz et ingénieur / programmeur synthétiseur pour les systèmes EFX à Burbank.

Richard Burmer est décédé d’une maladie cardiaque le samedi 9 septembre 2006 à Saginaw, Michigan, à l’âge de 50 ans. Un épisode de l’émission radiophonique Hearts of Space de 2007 intitulé « Across the View » (programme n ° 794) a été dédié à sa mémoire. L’émission de radio Echoes a publié un podcast en hommage à Richard Burmer à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort en 2016.

Discographie :

1984 – Mosaic (Fortuna Records, re-released on American Gramaphone Records)

1987 – Bhakti Point (Fortuna Records, re-released on American Gramaphone Records)

1987 – Western Spaces (Collaborative album with Steve Roach and Kevin Braheny)

1988 – On the Third Extreme (Gaia Records, re-released on American Gramaphone Records)

1992 – Invention (American Gramaphone Records)

1994 – Collections from a Gallery (Burmer compilation from Japan)

1995 – Shining by the River (Burmer compilation by Audio Alternatives Record Company feat. Richard Burmer`s personal Favourites from the Albums Bhakti Point,On The Third Extreme and Invention + some extra Tracks from the Day Parts Series, released on this Albums (see below).

1996 – Treasures of the Saints (Miramar/BMG Records)

Bonus

Audio : 4 mn 52 / [2]

Source :

http://www.lacauselitteraire.fr/bilingue

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dylan_Thomas

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Burmer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_not_go_gentle_into_that_good_night

Traduction :

Line Audin / La Cause Littéraire

Audio :

[1] Do not go gentle into that good night – Treasures of the Saints / Richard Burmer (1996)

[2] Cabrini – Treasures of the Saints / Richard Burmer (1996)

Photo :

