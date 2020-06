Découvrez les 6 endroits les plus profonds au monde [Vidéos]

On parle souvent des plus hauts sommets du monde, mais qu’en est-il des endroits les moins élevés sur Terre ? Bien souvent oublié des curieux, ils regroupent pourtant certains des lieux les plus iconiques que la planète possède.

Les plus hautes montagnes comme les grottes les plus profondes exercent un attrait indéniable sur l’esprit humain. Mais entre les deux se trouvent des espaces situés plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer sans pour autant percer la surface terrestre. Bien que l’appellation d’endroits les moins élevés au monde ne soit pas particulièrement captivante, celle-ci regroupe nombre de lieux iconiques aux caractéristiques étonnantes.

1. Le lac Eyre en Océanie

Le lac Eyre, en Australie, se trouve approximativement 15 mètres sous le niveau de la mer. Durant les rares occasions où celui-ci se remplit, il devient alors le plus grand lac d’Australie, couvrant un territoire de 9.500 km². Recouvert d’une croûte de sel de 45 centimètres, la salinité de ses eaux augmente à mesure que celles-ci s’évaporent. Le lac prend alors une teinte rosée lorsqu’il arrive à saturation, du fait de la présence de l’algue Dunaliella salina.

2. En Europe, la mer Caspienne est un des endroits les plus profonds

En Europe, la mer Caspienne, partagée entre l’Azerbaïdjan, la Russie et le Kazakhstan, descend à 28 mètres sous le niveau de la mer. En plus de détenir le record européen de l’endroit le moins élevé, elle est également la plus vaste mer fermée au monde (bien qu’il s’agisse, juridiquement parlant, d’un lac). Ses eaux hébergent pas moins de 400 espèces aquatiques endémiques, dont le phoque de la Caspienne, l’une des plus petites espèces existantes.

3. La Laguna del Carbón en Amérique

À 105 mètres sous le niveau de la mer, la Laguna del Carbón est le point le plus bas des hémisphères Sud et Ouest. Ce lac de sel de la province de Santa Cruz, en Argentine, se distingue par ses eaux claires et pures, laissant entrevoir les craquelures qui émaillent ses fonds. Comme dans bien d’autres régions en Patagonie, celle-ci abrite plusieurs fossiles de dinosaures.

4. Afrique dispose de nombreux lieux atypiques

En Afrique, c’est la dépression de l’Afar (Ethiopie), située 153 mètres sous le niveau de la mer qui détient le record. Plusieurs fossiles d’Hominini découverts dans cette région de la Vallée du Grand Rift amènent les paléontologues à supposer qu’elle pourrait être le berceau de l’Humanité . Dans sa partie nord, la dépression prend des allures infernales. Bien qu’elle soit le point le moins haut d’Afrique, elle connaît les températures moyennes les plus élevées sur Terre. La rivière Awash qui s’y déverse se divise en plusieurs lacs de sels aux couleurs chatoyantes : ocre rouge et jaune, bleu vert et blanc pur. Plusieurs volcans rugissent sous cette croûte stérile d’où s’échappent des sources chaudes de soufre qui forment un terrain de recherche idéal pour les exobiologistes.

5. Le glacier Byrd Antarctique

En Antarctique, le glacier Byrd mesure 136 kilomètres de long, 24 kilomètres de large, et s’enfonce à 2.780 mètres sous le niveau de la mer, amenant certains à le considérer comme le point le moins élevé sur Terre. Il semblerait néanmoins que la validité de ce record soit remise en question, et que le glacier soit ultimement détrôné par…

6. La mer Morte en Israël en Asie

La mer Morte en Israël, située à 430 mètres sous le niveau de la mer. Considérée comme le point le moins élevé en Asie et au monde, ce lac est également la 7e étendue d’eau la plus salée au monde . Avec une salinité de 34,2% et une densité de 1.24 kg/L, il est particulièrement hostile pour la faune et la flore, mais fait le bonheur des nageurs depuis des millénaires (il aurait même été l’un des premiers lieux de cure mentionnés dans les récits historiques).

