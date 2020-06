Le sauvetage de Jon, lion affamé et maltraité par un cirque [Vidéos]

Time : 3 mn 29 / [1]

Ce lion squelettique s’appelle Jon et il a failli mourir dans un cirque français. Mutilé, affamé, enfermé, transporté, dominé, dents coupées, griffes arrachées, plaies ouvertes… Pendant toute sa vie, Jon n’aura connu que cela. Il vient d’être secouru par l’association One Voice, qui raconte son sauvetage et l’enfer qu’il a vécu.

Brutale mais nécessaire, cette vidéo dénonce les conditions déplorables dans lesquelles sont détenus les animaux sauvages dans les cirques.

Les numéros de cirque ne sont pas conçus pour le plaisir des animaux. En réalité, la violence et la souffrance règnent en maîtres en coulisses, comme le révèle le témoignage choc de Muriel Arnal, fondatrice de l’association One Voice.

“Cirque sans animaux”, l’association de défense des animaux One Voice ne le répétera jamais assez. Vendredi 5 juin, elle a saisi, en accord avec la préfecture et l’Office français de la biodiversité, un lion dans un état déplorable, dans un cirque installé momentanément dans l’Eure.

Mutilé et traumatisé, ce lion avait renoncé à la vie. Mais grâce à l’action exemplaire de One Voice, il réapprend tout doucement à vivre.

Muriel Arnal a fondé cette association en 1995. Depuis, elle mène jour après jour un combat pour les droits des animaux et le respect de toute vie.

Muriel Arnal, interviewée par Konbini :

« On sait que le dressage, c’est de la violence. Mais ce qui est violent aussi, c’est cette captivité, cette façon de traiter les animaux comme des objets. Ce sont des animaux sauvages qui ont besoin de grandes étendues pour marcher. Ils n’ont rien là, ils ont une cage vide. »

Des images fortes et un discours puissant adressé aux spectateurs mais également au gouvernement français.

Communiqué de la préfecture de l’Eure après la publication des images de One Voice

Time : 2 mn 24 / [2]

« Jon présente les stigmates des mutilations et des cruautés qu’il a subies des années durant, sans aucun répit. Son supplice est celui de tous les lions des cirques, majestueux animaux réduits à l’état de pantins auxquels on a ôté tout espoir. Et la législation, pourtant si misérablement faible à les protéger, n’est même pas respectée, car les préfectures qui en ont la responsabilité ferment les yeux. Pour les animaux, les cirques, c’est la maltraitance légale… à en mourir. », Muriel Arnal, présidente-fondatrice de One Voice

Une vérité cruelle qui mérite d’éclater.

