Les légendes du cinéma : Brian Dennehy

Brian Dennehy (1938-2020)

Brian Dennehy est un acteur américain né le 9 juillet 1938 à Bridgeport, dans le Connecticut.

Brian était d’origine irlandaise. Il est le père de l’actrice Elizabeth Dennehy.

Dennehy s’est marié pour la première fois alors qu’il était dans les Marines au début des années 1960. Avant de terminer ses études, sa première femme et lui ont eu trois filles. Deux d’entre elles sont devenues actrices, dont Elizabeth Dennehy. Après que son premier mariage se soit terminé par un divorce en 1987, il a épousé Jennifer Arnott, une Australienne, en 1988, et ils ont eu deux enfants, un garçon et une fille.

Il s’est enrôlé dans le Corps des Marines des États-Unis de 1958 à 1963, y compris un bref passage à Okinawa. Dans une interview de 1989, il a décrit avoir été blessé au combat et en 1993, il a déclaré à un intervieweur qu’il avait servi au Vietnam. En 1999, il s’est excusé pour avoir dénaturé son dossier militaire.

Spécialiste des seconds rôles et jouant souvent les méchants, il avait également été remarqué dans « Roméo + Juliette » (1996) ou les séries « Dynastie » (1981), « Dallas » (1978) et plus récemment dans « Blacklist » (2015-2019). Il avait joué aux côtés de Robert De Niro et d’Al Pacino en 2008 dans le film policier « La Loi et l’Ordre » (2008).

Grande gueule du cinéma américain, inoubliable en shérif sadique dans « Rambo 1 » (1982), mais aussi dans des classiques comme « Pacte avec un tueur » (1987), « Cocoon 1 & 2 » (1985 – 1988) ou le western « Silverado » (1985).

Sylvester Stallone & Brian Dennehy « Rambo 1 » (1982)

Véritable force de la nature, Brian Dennehy entre à l’Université de Columbia à New York grâce à un cursus à dominante sportive. Diplômé en Histoire, il entre ensuite à l’Université de Yale pour y étudier l’Art Dramatique. Entre 1977 et 1979, il enchaîne les petits rôles, notamment un dans « A la recherche de Mr Goodbar » (1977), « Elle » (1979) de Blake Edwards, ou encore « F.I.S.T » (1978) de Norman Jewison. C’est toutefois avec « Rambo 1 » (1982), où il tient le rôle d’un shérif bigot et réactionnaire s’opposant à la venue d’un Sylvester Stallone, vétéran du Viêtnam dans sa bourgade, que l’acteur crève l’écran. Ce rôle, ainsi que celui du shérif Cobb dans le western « Silverado » (1985), est l’une des rares figures de salauds que l’acteur ait interprétés au cours de sa carrière.

Bien que celle-ci soit surtout jalonnée par d’innombrables apparitions sur le petit écran, la filmographie de Brian Dennehy livre des rôles souvent éclectiques. En 1983, il partage l’affiche du thriller « Gorky Park », aux côtés de Lee Marvin et William Hurt. Il enchaîne dans un tout autre registre avec « Cocoon 1 » (1985), un film de science-fiction signé Ron Howard. Il s’est souvent cantonné dans des rôles de flics taciturnes et déterminés, aux motivations quelquefois troubles, à l’instar du dyptique « FX Effet de choc » (1986) / « FX2 effets très spéciaux » (1991). C’est aussi le cas de « Pacte avec un tueur » (1987), où il campe un ex-policier reconverti en écrivain, et faisant équipe avec James Woods en tueur à gages. En 1987, le cinéaste britannique Peter Greenaway lui propose le rôle de Stourley Kracklite dans « Le Ventre de l’architecte » (1987). Ce rôle de composition, où il campe un architecte paranoïaque, obsédé par son travail et souffrant de maux d’estomac atroces, vaut à Brian Dennehy le Prix du Meilleur acteur décerné lors du Chicago Film festival.

Brian Dennehy se fait un peu plus rare sur les écrans de cinéma dans les années 1990-2000, se consacrant pour l’essentiel à la télévision et au théâtre. En 1996, il accepte cependant de prêter ses traits à Ted Montagüe dans « Romeo + Juliette », la légendaire histoire des amants maudits revisitée par Baz Luhrmann. En 2004, il tient un petit rôle dans la comédie « She hate me » de Spike Lee, avant de donner son accord pour jouer dans « Assaut sur le central 13 » (2005), remake du film culte de John Carpenter.

Tout de même actif, Brian Dennehy enchaîne les seconds rôles dans des productions cinématographiques aussi différentes que « The Ultimate Gift » (2006), « La loi et l’ordre » (2008), « Every Day » (2010), « Drôles d’oiseaux » (2011) ou encore « Knight of Cups » (2015). Parallèlement, il donne de la voix pour les besoins du « Pixar Ratatouille » (2007), participe à deux épisodes de la série « The Good Wife » et se glisse dans la peau d’un personnage récurrent dans la série policière d’Edward Burns « Public Morals » qui démarre en 2015. En 2019, il tournait encore dans la série « Blacklist », qu’il avait rejoint depuis la saison 3 en 2015.

À sa mort, sa fille Elizabeth Dennehy écrit sur Twitter : « Charismatique, d’une générosité sans limites, il était un père et un grand-père fier et dévoué, il manquera à sa femme Jennifer, à sa famille et ses nombreux amis ».

Sylvester Stallone écrit sur Instagram : « Le grand acteur Brian Dennehy est décédé. Il était simplement un brillant interprète… Il était aussi un vétéran du Vietnam qui m’a beaucoup aidé à construire le personnage de Rambo. Le monde a perdu un grand artiste. »

Brian meurt à l’âge de 81 ans le 15 avril 2020 à son domicile de New Haven dans le Connecticut, d’un arrêt cardiaque dû à une septicémie.

Brian Dennehy (1938-2020)

Source :

https://www.imdb.com/name/nm0001133/

Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Dennehy

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Dennehy

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18689408.html