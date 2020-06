Coronavirus : pourquoi le pire de la crise est devant nous [Vidéos]

Time : 2 mn 53 / [1]

La crise sanitaire liée au coronavirus a entrainé une crise économique dont on ne commence qu’à entrevoir l’ampleur. Après les premières mesures de déconfinement, l’été devrait permettre aux entreprises de mesurer le degré de reprise de l’activité. Mais une vague de faillites et de licenciements est à craindre pour l’automne.

Après des décennies de croissance quasi continue, le monde devrait connaître, en 2020, une récession historique. Selon le Fond monétaire international (FMI), la chute du produit intérieur brut (PIB) de la planète sera de -3 %. Du jamais-vu en temps de paix, depuis un siècle. Il faut dire que cette crise est unique en son genre. La pandémie liée au coronavirus entraîne un double bouleversement de l’économie : le confinement a forcé de nombreuses entreprises à ralentir voire stopper leur activité ; il a par ailleurs provoqué un effondrement de la consommation de la population. On parle là d’une combinaison de « choc d’offre » et de « choc de demande ».

Olivier Delamarche et Estelle Farge se questionnent sur le « monde d’après », suite à la crise du coronavirus. Avec leur invité Jean-Marc Daniel, économiste.

L’économie française va mettre du temps à se remettre de la crise sanitaire du coronavirus, avertit mardi la Banque de France. « Les conséquences de la crise sanitaire sont lourdes, et vont continuer à se faire sentir », décrypte Philippe Dessertine, économiste, au micro d’Europe 1. « Deux ans (de crise), ça me paraît plausible », affirme-t-il.

Après sa mise à l’arrêt et son redémarrage progressif, l’économie française va mettre du temps à se remettre de la pandémie de coronavirus, prévient la Banque de France mardi. « Deux ans, ça me paraît plausible », affirme Philippe Dessertine, économiste, au micro d’Europe 1. « Les conséquences de la crise sanitaire sont lourdes, et vont continuer à se faire sentir », prévient-il.

La Banque de France anticipe une chute record d’environ 10% du PIB cette année, ainsi qu’un taux de chômage historique mi-2021, qui pourrait atteindre 11,5%. « La sortie du chômage partiel va entraîner, vers septembre ou octobre, une montée forte du chômage », prévoit Philippe Dessertine. Pour le moment, ce dispositif a permis selon lui d’éviter de grands plans de licenciements. « Ensuite, les PME risquent de souffrir », déplore-t-il.

Vers une augmentation des impôts ?

Et cette hausse du chômage risque de peser sur la dépense publique. « L’une des solutions, qui est une solution partielle, est la solution de l’impôt », explique l’économiste. Mais là encore, les inconnues sont nombreuses . Quel type d’impôt, par exemple, pourrait être augmenté ? « L’ISF n’est pas une solution, il rapporte très peu par rapport à la TVA ou à la CSG », écarte Philippe Dessertine.

« C’est un cercle vicieux »

Il est toutefois dubitatif quant à l’opportunité d’augmenter la TVA, puisque cela pourrait décourager la consommation des Français… et donc empêcher la relance de l’économie. « C’est un cercle vicieux… », dit-il. La reprise de la consommation des ménages est, selon la Banque de France, « l’élément essentiel » de la reprise. Avec une épargne cumulée autour de 100 milliards d’euros, le taux d’épargne des ménages dépassera les 22% cette année et la consommation reculera de 9,3%.

