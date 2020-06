La Face Cachée de Tintin : Comment lire entre les lignes de Hergé [Vidéo]

Time : 11 mn 50 / [1/1]

Est-ce que les Aventures de Tintin sont une simple œuvre créée de 1930 à 1983 qui vient titiller notre désir de fantastique duquel germe des interprétations improbables ? Ou est-ce que Georges Remi, le vrai nom de Hergé, était un initié qui a su distiller un discours et des codes hermétiques au gré de son travail ?

Et si oui, quels sont les symboles, codes et personnages mythologiques représentés dans les albums de Tintin ? Car quand on parle de Tintin, ce n’est pas QUE Tintin, mais tous les personnages et thèmes des différents albums…

https://www.tintin.com/fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin

[1] La Face Cachée de Tintin – Comment lire entre les lignes de Hergé – Planète RAW / YouTube

