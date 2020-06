Le Grand Reset : Dette effacée ? Nouvelle monnaie mondiale ? Quel niveau de liberté ? [Vidéo]

Time : 14 mn 25 / [1/1]

Synopsis :

Dans cette vidéo, Richard Détente reprend l’annonce de la Directrice Générale du FMI du 3 juin 2020, discours qui relance le thème d’un grand reset de l’économie. Ce grand reset donnerait l’occasion d’instaurer un monde plus juste, plus durable et plus résistant.

Le FMI évoque « l’exigence » d’un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement économique n’empiéterait pas sur le progrès de la société.

Le moment serait venu de recommencer à zéro, de relancer l’économie vers de plus vert pâturages…

Le Forum économique de Davos reprendra ce même thème lors de sa prochaine édition. On voit bien que « les élites qui nous gouvernent » sont alignées et partagent le même cadre idéologique.

Avec cette vidéo de fond, Richard Détente nous explique sa vision du fonctionnement du monde et des sphères du pouvoir.

Richard Détente posera les bonnes questions :

– Peut-on souscrire à la théorie du complot ?

– Le FMI a-t-il un plan pour effacer le gros des dettes mondiales ?

– Le FMI s’apprête-t-il à instaurer une nouvelle monnaie mondiale ?

– Le discours de la Directrice Générale du FMI n’est-il pas signal de départ vers un nouveau monde économique inconnu ?

– Que va-t-il rester de nos libertés ?

Puisqu’il paraît clair que nous allons vers une remise à zéro de notre système, il est temps de se préparer aux conséquences inévitables que l’effacement des dettes et la création d’une nouvelle monnaie peuvent avoir sur notre épargne.

Vidéo :

[1] Le Grand Reset : Dette effacée ? Nouvelle monnaie mondiale ? Quelle niveau de liberté ? – Grand Angle / YouTube

Photo :

