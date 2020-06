Australie : une boule de feu verte non identifiée, transperce le ciel [Vidéos]

Time : 1 mn 29 / [1/2]

Ce dimanche 14 juin vers 1h00 du matin, les habitants de Pilbara, en Australie occidentale, ont vécu un phénomène très étrange. Les scientifiques ne savent toujours pas de quoi s’agit-il. Il y a eu des rapports d’observations aussi loin que le Territoire du Nord et l’Australie du Sud, selon Glen Nagle de la station de suivi CSIRO-NASA à Canberra.

Le phénomène s’est produit ce dimanche 14 juin vers 1h du matin en Australie. Alors que des travailleurs de nuit exerçaient leur boulot dans la zone de Pilbara, un objet lumineux en forme de boule a traversé le ciel australien.

L’objet, qui a également été aperçu dans trois autres États australiens, a attiré l’attention des travailleurs qui n’ont pas tardé à capturer des vidéos et les poster en ligne.

Un objet non identifié

Alors que ce phénomène stupéfiant a laissé de nombreux amateurs d’astronomie dans de chaudes interprétations, sa nature reste toutefois non identifiée. En effet, la façon dont la boule a traversé le ciel australien pousse à croire qu’il s’agirait d’un objet naturel, mais sa forme met le doute dans l’esprit des scientifiques.

« Normalement, les roches spatiales qui entrent dans l’atmosphère se présentent sous un angle très rapide et peu profond, et s’éteignent rapidement », estime Renae Sayers du Centre spatial, scientifique et technologique de l’Université Curtin.

D’autres possibilités sont encore en cours de vérification. Certains experts estiment que l’objet pourrait être des restes d’une fusée lancée récemment.

L’objet a traversé le ciel à une vitesse extraordinaire estimée de 16 à 50 kilomètres par seconde. Néanmoins, la lumière bleu-vert de la boule indique que le phénomène est riche en fer et pourrait tout simplement être une météorite ou un astéroïde.

Cet objet fut estimé de la taille de six terrains de football, avec un diamètre estimé jusqu’à 570 mètres, selon le Center for Near Earth Object Studies.

Bonus : différenciez enfin tous les objets stellaires en 4 minutes

Entre les exoplanètes, les planètes naines, les astéroïdes, les comètes et les météorites, il peut parfois être difficile de s’y retrouver.

