Exoplanets size comparison [Videos]

Time : 2 mn 05 / [1/2]

Dans cette vidéo, nous sont montrées les différentes tailles de certaines exoplanètes connues, de la plus petite à la plus grande.

Une exoplanète ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors du Système solaire.

L’existence de planètes situées en dehors du Système solaire est évoquée dès le 16ème siècle, mais ce n’est qu’au cours du 19ème siècle que les exoplanètes deviennent l’objet de recherches scientifiques.

Ce n’est que dans les années 1990 que les premières exoplanètes sont détectées, de manière indirecte, puis, depuis 2004, de manière directe. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent autour d’étoiles situées à moins de 400 années-lumière du Système solaire. Au 1er décembre 2019, 4 135 exoplanètes ont été confirmées dans 3 073 systèmes planétaires, dont 673 systèmes planétaires multiples. Plusieurs milliers d’exoplanètes supplémentaires découvertes au moyen de télescopes terrestres ou d’observatoires spatiaux, dont Kepler, sont en attente de confirmation.

En extrapolant à partir des découvertes déjà effectuées, il existerait au moins 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie.

Notion de planète potentiellement habitable

En astronomie et en astrobiologie, une zone habitable est la région autour d’une étoile où la pression atmosphérique des planètes est suffisante pour maintenir l’eau à l’état liquide sur sa surface.

Une planète potentiellement habitable implique une planète terrestre située dans la zone habitable d’une étoile avec des conditions à peu près comparables à celles de la Terre (c’est-à-dire une Terre jumelle), et donc potentiellement favorables à la vie.

Bien qu’environ une douzaine de planètes seulement aient été formellement identifiées dans une zone habitable, le télescope spatial Kepler a découvert 54 candidates potentielles et les estimations actuelles suggèrent qu’il y a au moins 500 millions de planètes dans les zones habitables dans la Voie lactée.

Le 4 novembre 2013, des astronomes ont rapporté, après analyse des données de Kepler, qu’il pourrait y avoir jusqu’à 40 milliards de planètes de taille similaire à la Terre en orbite dans les zones habitables d’étoiles semblables au Soleil et de naines rouges dans la Voie lactée, 11 milliards d’entre elles pourraient être en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil.

La planète potentiellement habitable la plus proche de la Terre pourrait être à 11,9 années-lumière, selon les scientifiques.

En vidéo, voyage jusqu’au système de l’étoile Teegarden, la 24e étoile la plus proche de la Terre, et comparaison avec le nôtre et la zone d’habitabilité. © Universität Göttingen, CC by-sa 4.0

Time : 1 mn 10 / [2/2]

Très proches de leur soleil, lequel au passage est dix fois plus petit que le nôtre et deux fois moins chauds, Teegarden b et Teegarden c baignent dans la zone « tempérée », la région dite « habitable » où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, de sorte que, si elles sont couvertes d’eau à leur surface, celle-ci pourrait être à l’état liquide.

