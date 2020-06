Il pleut du plastique aux États-Unis [Vidéo]

Time : 1 mn 31 / [1/1]

Il n’y a « ni coin ni recoin » sans microplastique sur Terre, alertent des chercheurs dans une étude repérée par le « New York Times ».

Pollution au plastique : il pleut 120 millions de bouteilles chaque année dans ces parcs américains

C’est une étude accablante et alarmante pour la situation environnementale. Selon un rapport publié ce vendredi par la revue Science et repéré par le New York Times, les particules de plastique sont présentes partout sur la planète . Dans leur étude intitulée « Pluie de plastique dans les zones protégées des États-Unis », ils ont en effet pu découvrir que 1 000 tonnes de particules de plastique arrivaient chaque année dans les parcs nationaux et les zones naturelles du pays.

On pourrait croire que si on se promène dans de grands parcs nationaux, l’environnement y serait bien plus pur qu’ailleurs. Mais d’après une récente étude, les grands parcs américains ne sont pas épargnés par la présence du plastique qui est amené par les pluies. Il s’agit en réalité de microplastique provenant, par exemple de bouteilles d’eau, qui se déplace dans l’air et tombe sur le sol avec les gouttes de pluie.

C’est Wired qui rapporte cette étude menée par des chercheurs américains et publiée dans Science, ce vendredi 12 juin. Ils se sont attardés sur la pollution au microplastique dans les parcs nationaux de l’ouest des États-Unis. Ces derniers représentent « 6% de la superficie totale » du pays.

Pendant 14 mois, les chercheurs ont collecté des échantillons d’eau de pluie et d’air dans l’ouest des États-Unis. Ils se sont alors rendu compte que plus de 1000 tonnes de microplastiques tombaient dans 11 parcs protégés de la région. Ce chiffre correspond à l’équivalent de 120 millions de bouteilles en plastique. « Les chiffres sont tellement importants, que c’est choquant », souligne l’autrice principale Janice Brahney, spécialiste de l’environnement à l’Utah State University. Selon la chercheuse, « il n’y a aucun endroit à la surface de la Terre qui ne soit pas couvert de microplastiques. »

Un puissant grossissement a permis aux chercheurs de compter et d’identifier les billes et fragments microplastiques qui ont été collectés dans 11 parcs nationaux et zones sauvages de l’Ouest au cours de 14 mois d’échantillonnage. Crédit: Janice Brahney, Utah State University

Aucune région n’est à l’abri

Pour réaliser leurs prélèvements, les scientifiques ont placé un « seau humide » pour recueillir l’eau de pluie et un « seau sec » pour capturer l’air. Quand il pleuvait, le « seau humide » s’ouvrait tandis que le « seau sec » se fermait, et inversement. Les chercheurs ont alors découvert que 98% des échantillons prélevés sur une année contenaient du microplastique. Ils ont constaté que les particules déposées par la pluie sont plus grosses que celles se trouvant dans l’air. À l’inverse, celles présentent dans l’air seraient capable de se déplacer d’un continent à l’autre.

Une étude publiée en 2019 expliquait déjà que l’on pouvait trouver des microplastiques jusque dans l’Arctique. Ils se déversent dans l’océan et polluent leur fond, mais il arrive aussi qu’ils remontent à la surface. Puis les brises marines les emmènent dans l’air et ces particules tombent sur terre à cause de l’eau de pluie. Dans l’océan, ces particules empoisonnent la vie marine.

Les pluies de plastiques sont différentes de celles d’acides (dues aux émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote) et apportent leur lot de problèmes. Il est impossible de nettoyer les eaux, la terre ou l’air de ces particules. Par ailleurs, les scientifiques ne connaissent pas encore leur impact sur la santé humaine. Mais on peut se douter que les microparticules n’ont rien de bénéfique. D’ailleurs, une étude américaine de 2019 montrait qu’un Américain ingère en moyenne 39.000 à 52.000 particules chaque année.

