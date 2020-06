USA – Colorado : Un projet de loi exige la « rééducation » des parents qui refusent le vaccin contre le Coronavirus [Vidéo]

Êtes-vous prêt pour les camps de rééducation aux États-Unis ? Le Colorado a présenté un projet de loi qui vise à « rééduquer » les parents qui refusent de vacciner leur enfant avec le vaccin contre le coronavirus.

Le projet de loi oblige tous les médecins et le personnel médical à effectuer des vaccinations sans aucune dérogation, même s’ils sont dans une situation où ils estiment que ce ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. La version actuelle du projet de loi, cependant, ne prévoit aucune sanction ou punition pour le personnel médical qui refuse, selon Life News.

Le projet de loi vient d’être adopté par un comité du Colorado (20-14) afin de réduire les exemptions disponibles sur les vaccinations pour les enfants d’âge scolaire (rendant les vaccins obligatoires). Ce projet de loi propose des « modules d’éducation en ligne » pour les parents qui souhaitent un calendrier de vaccination différent de celui exigé par l’État.La présentation d’un « certificat qui atteste » que les cours de rééducation ont été effectués avec succès est l’un des moyens de bénéficier de la dispense de vaccination sanctionnée par l’État.

Cette pandémie n’a jamais été une question de santé, il s’agissait de forcer tout le monde à se faire vacciner : une injection de ce que la classe dirigeante a décidé de mettre dans le vaccin.

Ces vaccins font surtout le bonheur des grandes entreprises pharmaceutiques et de la classe dirigeante.

Que se passe-t-il si la « rééducation » ne parvient pas à convaincre une personne de se faire vacciner ?

C’est difficile à dire, mais ces types de camps de concentration (et soyez honnête avec vous-même, vous savez que c’est ce qu’ils sont) devraient être condamnés par quiconque souhaite être libre. C’est tout à fait insensé. Les limites que les gouvernements vont maintenant imposer pour obliger les gens à se faire vacciner sont incroyables.

Mais nous savions que cela allait arriver

Nous savions que le coronavirus était une escroquerie pour forcer tout le monde à se soumettre au COVID (certification de l’identification du vaccin) dans le cadre de l’Agenda 2020. Attention, cela pourrait très bien être ce que de plus en plus de personnes religieuses qualifient de « marque de la Bête », et les personnes qui commentent ce projet de loi du Colorado ont déjà clairement indiqué que « les gens ne pourront pas aller travailler ou aller à l’école » à moins d’être vaccinés.

C’est la nouvelle norme qu’ils nous conditionnent à accepter. C’est pourquoi ils ont besoin de la loi martiale. Vos chaînes vont se raccourcir de beaucoup si vous ne vous réveillez pas et ne commencez pas à vous extraire de leur système. Il ne reste pas beaucoup de temps. Le gouvernement ne va pas vous aider, après tout, ce sont eux qui rédigent les lois alors que la police et l’armée les font appliquer sous la menace des armes.

Réveillez-vous, ou soyez asservis.

Mac Slavo

