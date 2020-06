NASA : Il pourrait y avoir 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans notre galaxie [Vidéos]

Time : 3 mn 49 / [1/2]

Interview : qu’est-ce qu’une exoplanète ? La question des exoplanètes est très ancienne en astronomie. Leur existence est pour la première fois attestée de façon indirecte dans les années 1990. Futura-Sciences a rencontré Jean-Pierre Luminet, astrophysicien de renom, afin qu’il nous parle plus en détail de ce passionnant sujet.

L’héritage de la mission Kepler est bien vivant. Selon des analyses de données archivées, parmi les 400 milliards d’étoiles de la Voie lactée, environ six milliards sont semblables au Soleil et pourraient avoir en orbite autour d’elles ce qui pourrait être de vraies exoterres.

Dans le cadre du débat, durant depuis presque 60 ans, concernant l’évaluation des différents paramètres dans la fameuse équation de Drake permettant d’estimer le nombre de civilisations technologiquement avancées avec lesquelles nous pourrions communiquer par radio dans la Voie lactée, un groupe d’astronomes de l’université de la Colombie-Britannique vient de publier un article intéressant dans The Astronomical Journal. Même s’il ne s’agit en fait que de détecter leurs émissions radio, contenant éventuellement un message à destination des autres pour témoigner de leur existence alors que des abîmes de temps et d’espace rendent toutes communications et rencontres directes impossibles.

Comme Michelle Kunimoto et Jaymie M. Matthews l’expliquent dans cet article disponible en accès libre sur arXiv, ils ont compulsé les archives du défunt et mythique chasseur d’exoplanètes de la Nasa : Kepler. Même si c’est le Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) qui a succédé à Kepler pour la chasse aux exoplanètes par la méthode des transits, nous n’en avons pas terminé avec l’héritage de cette mission. En l’occurrence, les deux chercheurs font savoir que selon les analyses des données collectées par Kepler, complétées par celles de Gaia, il y aurait environ six milliards d’étoiles de type solaire, plus précisément de type G selon la fameuse classification de Harvard, dans la Voie lactée.

Mieux, il pourrait y avoir jusqu’à une planète semblable à la Terre pour cinq étoiles semblables au Soleil dans la Galaxie. Dans le cas présent, ce serait donc des planètes rocheuses à peu près de la taille de la Terre et en orbite autour d’une étoile de type G dans la zone d’habitabilité, là où de l’eau liquide pourrait exister. Rappelons tout de même que la notion de zone d’habitabilité n’est pas simple et qu’elle doit être maniée cum grano salis, comme l’avait expliqué à Futura l’astrophysicien Franck Selsis.

L’héritage de la mission Kepler. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa’s Ames Research Center

0,18 planète semblable à la Terre par étoile de type G

Toujours est-il que selon Michelle Kunimoto, ses calculs « placent une limite supérieure de 0,18 planète semblable à la Terre par étoile de type G. L’estimation de la fréquence des divers types de planètes autour d’étoiles différentes peut créer des contraintes importantes sur la formation des planètes et les théories de l’évolution, et aider à optimiser les futures missions dédiées à la recherche d’exoplanètes ».

Dans le communiqué de l’université de la Colombie-Britannique où elle fait cette déclaration, son collègue Jaymie Matthews précise un tout petit peu plus d’où viennent ces chiffres : « Notre Voie lactée compte jusqu’à 400 milliards d’étoiles, dont 7 % de type G. Cela signifie qu’environ six milliards d’étoiles peuvent avoir des planètes semblables à la Terre dans notre Galaxie ».

Michelle Kunimoto précise, elle aussi, ce que les deux astronomes ont fait : « J’ai commencé par simuler la population complète d’exoplanètes autour des étoiles que Kepler a recherchées. J’ai marqué chaque planète comme « détectée » ou « manquée » selon la probabilité que mon algorithme de recherche de planètes les ait trouvées. Ensuite, j’ai comparé les planètes détectées à mon catalogue réel de planètes. Si la simulation a produit une correspondance étroite, alors la population initiale était probablement une bonne représentation de la population réelle de planètes en orbite autour de ces étoiles ».

Les recherches de Kunimoto se sont accompagnées d’un bonus en fournissant de nouveaux éléments en ce qui concerne la lacune de Fulton (en anglais Fulton gap), nommée ainsi d’après l’astrophysicien Benjamin J. Fulton, qui a découvert un curieux creux dans la courbe de distribution des populations d’exoplanètes classées selon leur rayon. Encore appelée fossé de Fulton, la lacune se manifeste par un manque dans cette population sur l’intervalle des tailles comprises entre 1,5 et 2,0 rayons terrestres pour les planètes avec des périodes orbitales inférieures à 100 jours.

L’astronome a constaté que la lacune de Fulton existe sur une plage de périodes orbitales beaucoup plus étroite qu’on ne le pensait auparavant. Ces résultats d’observation peuvent fournir des contraintes sur les modèles d’évolution des exoplanètes qui expliquent les caractéristiques du fossé de Fulton.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Notre Voie lactée compte jusqu’à 400 milliards d’étoiles, dont 7 % de type G, donc des étoiles de type solaire.

Cela signifie qu’environ six milliards d’étoiles peuvent avoir des planètes semblables à la Terre dans notre Galaxie si l’on se base sur les données collectées par la mission Kepler avec son satellite chasseur d’exoplanètes par la méthode des transits.

