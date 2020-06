15 choses effrayantes qui se produiront lorsque l’économie s’effondrera [Vidéo]

Time : 10 mn 57 / [1/1]

Nous devons tous être prêts face à ce qui se profile. Pour nous préparer efficacement, nous devons savoir ce qui se passera quand l’économie s’effondrera sous nos yeux. Cette création d’argent à l’infini qui ne repose sur rien ne pourra pas durer éternellement, et je peux vous dire que nous ne sommes plus très loin d’un énorme krach financier.

« Epic Economist » a montré une superbe vidéo détaillant les 15 choses (et oui, certaines sont plutôt effrayantes) qui se produiront lorsque l’économie s’effondrera. En ce moment et à travers toute l’histoire, il est tout à fait cohérent d’imaginer qu’un effondrement économique puisse avoir lieu. Lorsque la plus grande économie au monde est plongée en pleine récession, il y a de fortes chances que de nombreux autres pays à travers la planète suivent exactement la même voie.

La crise financière à laquelle le monde est sur le point devoir faire face, et ce, sur plusieurs années, sera une catastrophe sans précédent, d’autant plus que les problèmes graves des krachs financiers précédents n’ont jamais été résolus, même si certains ont tenté de résoudre certains problèmes au fil du temps. Tout remettre à plat nécessiterait une restructuration totale du système financier mondial, et les élites n’ont jamais été très intéressés à nettoyer un système qu’ils ont eux-mêmes mis en place pour nous dépouiller.

Voici les 15 choses effrayantes qui se produiront très prochainement et face auxquelles vous devez absolument vous préparer :

Pénurie ou rationnement du carburant. Les car-jackings vont augmenter. Le transport routier entre les états sera limité et donc l’approvisionnement des biens essentiels sera réduit. Défaillances dans l’élimination des déchets et l’assainissement urbain. Pénurie alimentaire, rupture des chaînes d’approvisionnement alimentaire. Détérioration de la qualité de l’eau. La population passe en mode survie, même les animaux du zoo vont être abattus pour leur viande. Les animaux domestiques disparaîtront. Les troubles civils vont mener à de violentes émeutes presque partout. Les agressions seront beaucoup plus fréquentes. Augmentation des kidnappings. Augmentation et développement des gangs. Fermeture des banques. Les hôpitaux seront tous débordés. Promulgation de la loi martiale.

Le fait de savoir que ces choses sont susceptibles de se produire lorsque l’économie s’effondrera, devrait vous donner une idée de ce que vous allez subir afin je l’espère de mieux vous y préparer. Assurez-vous de pouvoir parfaitement protéger et défendre votre famille et vous-même.

Assurez-vous d’avoir un moyen opérationnel pour filtrer l’eau. Vous devez être en mesure d’éviter les foules et de vivre en autonomie. Devenez carrément le plus autonome possible et ne croyez plus en ce système économique pourri. La plupart des gens se battent désespérément pour préserver le système intact malgré le fait qu’il est complètement faussé et corrompu. Au lieu de cela, quittez ce système, ne comptez que sur vous-même, améliorez vos propres compétences personnelles et élaborez votre propre plan de survie.

