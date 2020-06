Les guerres illégales de l’OTAN : une chronique de Cuba à la Syrie [Vidéos]

Time : 20 mn 22 / [1/2]

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de l’Organisation des Nations Unies, prévaut une interdiction de faire la guerre. Seules deux exceptions permettent le recours à la force armée. D’une part subsiste le droit à l’autodéfense, et d’autre part une action guerrière contre un pays est autorisée en cas de mandat préalable et explicite du Conseil de Sécurité de l’ONU. Hormis ces deux cas précis, la guerre est, depuis plus de 70 ans, interdite en droit international.

Cependant la réalité est toute autre. De nombreuses guerres dévastent le globe, et la fin des conflits militaires n’est pas en vue. Durant ces 7 dernières décennies, certains pays membres de l’OTAN ont trop souvent mené des guerres illégales, ce qui demeure encore aujourd’hui lourd de préjudices pour les populations des pays visés… mais sans conséquences pour les responsables.

Daniele Ganser décrit, à travers son livre « Les guerres illégales de l’OTAN : Une chronique de Cuba à la Syrie » l’exemple de 13 pays, comment des guerres illégales furent menées dans le passé (Iran, Guatemala, Egypte, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Serbie), et le sont encore dans le présent (Afghanistan, Irak, Libye, Ukraine, Yémen et Syrie). Il montre comment les fondements de l’organisation pacifique qu’est l’ONU, et en particulier l’interdiction de faire la guerre, furent clairement sapés. Une terrifiante description d’une angoissante actualité, un réquisitoire contre l’OTAN, un plaidoyer pour la paix.

Bonus

Time : 14 mn 09 / [2/2]

« La plupart des guerres menées par des membres de l’OTAN commencent par des mensonges »

Daniele Ganser

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniele_Ganser

http://arretsurinfo.ch/daniele-ganser-la-plupart-des-guerres-menees-par-des-membres-de-lotan-commencent-par-des-mensonges/

Vidéo :

[1] Les GUERRES ILLÉGALES de l’OTAN : Une chronique de Cuba à la Syrie, Daniele Ganser – Géopolitique Profonde / YouTube

[2] L’OTAN une menace, luttons contre la propagande et pour la paix D GANSER – D J-P / YouTube

Photo :

Pour illustration

Note :

Historien et irénologue, Daniel Ganser est un spécialiste de l’histoire contemporaine depuis 1945 et un expert en politique internationale. Ses principaux axes d’étude sont la recherche sur l’énergie et la géostratégie, les mises en œuvre de guerres secrètes, le combat pour les ressources et la politique économique. Il est le fondateur et le directeur du SIPER (Swiss Institute for Peace and Energie Research) à Bâle. Son précédent ouvrage en français s’intitule Les Armées secrètes de l’OTAN.