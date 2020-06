Citation | Quote : « les institutions bancaires sont plus dangereuses… » – Thomas Jefferson

Thomas Jefferson (1743-1826), troisième président des États-Unis

« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise. »

Thomas Jefferson, Lettre au secrétaire au Trésor Albert Gallatin, 1802.

« I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. »

Thomas Jefferson, Letter to the Secretary of the Treasury Albert Gallatin, 1802.

Référence :

L’Économie mondiale à bout de souffle : L’ultime crise du capitalisme ? (2011), Jean Baumgarten

