Le Grand Reset, cela ressemblera à quoi ? [Vidéo]

Ce JT du Grenier est consacré au « Great Reset », le grand reset, la grande remise à zéro, ou encore la réinitialisation du système mondial. Ce sera notre série de l’été !

En parler c’est bien, mais en vrai, un « grand reset » à quoi cela pourrait bien ressembler ? Concrètement, c’est quoi ? Voici une question simple, et la réponse, va nécessiter un véritable travail d’analyse et de réflexion, un travail profond de mise en perspectives. Il va falloir partir de loin et commencer par tenter de comprendre pourquoi. Quel est le mobile, quelles sont les raisons profondes à ce « Reset », car personne ne s’est levé un matin, en se disant, « Tient, et si on se faisait un bon gros reset ! » Alors je vous invite à voyager avec moi dans la compréhension de ce reset, une compréhension qui je l’espère vous permettra d’éclairer les chemins difficiles qui s’annoncent à nous.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

Comme toute analyse j’exprime dans cette vidéo une opinion sur des faits mis en perspective. Cela ne constitue pas la vérité mais des éléments de réflexion à la disposition de tous.

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

