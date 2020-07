Résumé SOTT – Juin 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 22 mn 24 / [1/1]

Juin 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Des trombes de pluie, des inondations et de la grêle ont laissé un chemin de destruction partout dans le monde et l’hémisphère nord a encore de la neige en juin.

La quantité incroyable de précipitations au cours des derniers mois peut être expliquée par la quantité croissante de particules chargées dans les couches supérieures de l’atmosphère.

Lorsque des météorites traversent notre basse atmosphère, ou lorsque notre planète traverse un flux de poussière de comète, des particules chargées s’accumulent entre l’ionosphère et la surface de la Terre, provoquant l’intensification des tempêtes, la croissance des nuages ​​et la chute de pluie. Les incendies de forêt et les éruptions volcaniques, par exemple, contribuent également à cette accumulation de particules.

Dans le même temps, la pluie peut conduire la charge électrique accumulée de l’ionosphère vers le sol, ce qui augmente l’occurrence d’autres phénomènes électriques, comme les tornades, les ouragans et les formations de plasma.

L’accumulation d’aérosols chargés et les températures de plus en plus froides dans les couches supérieures de l’atmosphère – causées par le minimum solaire actuel – peuvent également être responsables de la quantité croissante de grêle et de neige hors saison dans le monde.

Les particules chargées influencent la météo beaucoup plus que ce qui a été apprécié.

Les fortes pluies et les inondations qui ont fait rage ont coûté la vie à des centaines de personnes et touché des millions de personnes dans le sud de la Chine, et détruit 1 470 maisons et 3 ponts dans la province de Gorontalo, en Indonésie. De fortes inondations ont également frappé Assam, en Inde, faisant 16 morts et plus de 253 000 personnes touchées.

Alors que la Roumanie a connu sa deuxième journée la plus froide en juin , le Montana a reçu plus de 30,50 cm (1 pied) de neige et le sud-est du Wyoming a eu 15,24 cm de poudreuse (6 pouces) … juste au début de l’été.

La Sibérie a connu une part de conditions météorologiques extrêmes ce mois-ci, des tornades aux inondations, en passant par les variations extrêmes de température.

Un tremblement de terre de magnitude 7,5 a secoué de vastes étendues du sud et du centre du Mexique, tuant au moins cinq personnes. Aucun dégât majeur n’a été signalé.

Les criquets ont continué de ravager l’Afrique, l’Inde, le Brésil, l’Argentine et le Moyen-Orient, sans signe qu’ils disparaîtront bientôt.

Sheets of rain, floods and hail left a path of destruction all over the world, and the northern hemisphere still got snow in June.

The unbelievable amount of precipitation during the past months can be explained with the increasing amount of charged particles in upper layers of the atmosphere.

When meteors and meteorites pass through our lower atmosphere, or when our planet goes trough a comet dust stream, charged particles accumulate between the ionosphere and the surface of the earth causing storms to intensify, clouds to grow and more rain to fall. Wildfires and volcanic eruptions, for example, also contribute to this accumulation of particles.

At the same time, rain can conduct the accumulated electrical charge of the ionosphere to the ground, which increases the occurrence of other electrical phenomena, as tornadoes, hurricanes, and plasma formations.

The accumulation of charged aerosols and increasingly colder temperatures in upper layers of the atmosphere – caused by the current solar minimum – can also be responsible of the increasing amount of hail and unseasonable snow around the world.

Charged particles influence weather much more than has been appreciated.

Heavy rain and raging floods took the life of hundreds and affected millions in south China, and destroyed 1,470 houses and 3 bridges in Gorontalo Province, Indonesia. Heavy floods also hit Assam, India, leaving 16 dead and over 253,000 affected.

While Romania got its second coldest day in June, Montana got more than 1 foot of snow and southeast Wyoming got 6 inches… just at the beginning of summer.

Siberia got a share of extreme weather this month, from tornadoes to floods, and extreme temperature swings.

A 7.5-magnitude earthquake rattled large swaths of southern and central Mexico, killing at least five people. No major damage was reported.

Locusts continued to ravage Africa, India, Brazil, Argentina and the Middle East, with no sign that they’ll be gone soon.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – June 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration