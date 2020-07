Le dragon de komodo, un redoutable prédateur [Vidéos]

Time : 2 mn 13 / [1/2]

Le dragon de komodo est un redoutable prédateur. Outre ses griffes acérées et ses mâchoires puissantes, c’est sa langue qui lui permet de chasser efficacement. Pour détecter sa nourriture, à l’aide de sa langue et de son odorat, il peut repérer un animal mort ou vivant sur une distance de quatre kilomètres et demi.

C’est la plus grande espèce vivante de lézard, avec une longueur moyenne de 2 à 3 mètres et une masse d’environ 70 kg.

Sa taille inhabituelle est parfois attribuée au gigantisme insulaire car il n’existe pas, dans son habitat naturel, d’autres animaux carnivores pouvant occuper ou partager sa niche écologique, ainsi qu’à ses faibles besoins en énergie. Il est possible que cet animal soit au contraire une forme naine du Mégalania, un varan géant de 8 mètres de long ayant vécu en Australie au moins jusqu’à l’arrivée des premiers aborigènes. En raison de leur taille, ces varans, avec l’aide de bactéries symbiotiques, dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Bien que les dragons de Komodo mangent surtout des charognes, ils se nourrissent également d’animaux qu’ils chassent (invertébrés, oiseaux ou mammifères).

L’accouplement des dragons a lieu entre mai et juin et les œufs sont pondus en septembre. La femelle pond une vingtaine d’œufs dans des nids abandonnés de mégapodes où ils incubent pendant sept à huit mois. L’éclosion a lieu en avril, quand les insectes sont les plus abondants. Les jeunes sont vulnérables et doivent se réfugier dans les arbres, à l’abri des adultes cannibales. Ils mettent environ trois à cinq ans pour atteindre l’âge adulte et peuvent vivre jusqu’à cinquante ans. Ils sont parmi les rares vertébrés capables de parthénogenèse, mode de reproduction dans lequel les femelles peuvent pondre des œufs viables en l’absence de mâles. Toutefois, la parthénogenèse existe également chez d’autres lézards.

Les dragons de Komodo ont été découverts par les scientifiques occidentaux en 1910. Leur grande taille et leur réputation d’animaux redoutables les ont rendus populaires dans les zoos. Dans la nature, leur aire de distribution s’est vue réduite en raison des activités humaines et ils sont considérés par l’UICN comme menacés. Ils sont protégés par la loi indonésienne et un parc national, le parc national de Komodo, a été fondé pour favoriser leur protection.



Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_de_Komodo

Vidéo :

[1] La langue du dragon de Komodo, un véritable outil de chasse – National Geographic Wild France / YouTube

[2] Le dragon komodo part à la chasse – National Geographic Wild France / YouTube

Photo :

Pour illustration