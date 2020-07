Spectres dans la brume [Vidéos]

Time : 1 mn 18 / [1/3]

Comment expliquer ces formes et ces lumières aussi belles qu’intrigantes ? Une vidéo étonnante enregistrée le dimanche 28 janvier 2018.

Ce photographe girondin s’était levé tôt pour capter la beauté de la nature et il a été récompensé car il a filmé un phénomène rare.

C’est au sommet de la célèbre dune du Pilat, à l’entrée du bassin d’Arcachon (Gironde), que la nature a offert un spectacle rare à un photographe local : un spectre de Brocken. Ce phénomène optique provoque l’apparition d’une ombre considérablement agrandie entourée d’un cercle lumineux multicolore. Il a été observé et filmé par le photographe Florian Clément, dimanche 28 janvier 2018.

Du soleil et du brouillard

Comme l’explique le Cnes, pour obtenir ce spectre, il faut disposer d’un ensoleillement sans obstacle d’un côté et d’un brouillard, ou d’un nuage de l’autre côté. En positionnant au milieu un objet, comme son corps par exemple, on obtient cette ombre entourée d’un arc-en-ciel. Mais elle n’est visible que par le sujet situé entre le soleil et le nuage.

Le spectre de Brocken est la plupart du temps observé dans les zones montagneuses. Le nom vient du point culminant de la chaîne du Harz en Allemagne, le Brocken. Ce n’est pourtant pas une première sur la dune landaise, puisqu’elle a été vue en 2016, comme l’assure Florian Clément sur son compte Facebook.

Principe

Le phénomène peut être observé dans toute situation où un objet, une personne ou un aéronef est éclairé par l’arrière avec une zone nuageuse en contrebas. Les dimensions de l’ombre sont proportionnelles à la distance entre l’objet et le brouillard/nuage. L’ombre est souvent déformée en une forme triangulaire à cause de la perspective. De plus, les dimensions de l’ombre sont sujettes à une illusion d’optique quand l’observateur la voit sur les nuages assez près de lui et la compare à des objets au sol vus à travers des trous dans la nuée. Finalement, l’ombre se formant sur des gouttelettes d’eau de différentes dimensions qui se déplacent avec le nuage, le spectre semble bouger et varier en grandeur.

L’apparition d’un cercle lumineux est due à la rétrodiffusion de la lumière par les gouttelettes de la masse nuageuse. La lumière est réfléchie principalement dans la direction opposée au rayonnement dans le cas de gouttes de nuages ou de brouillard. Dans le cas où l’observateur voit des cercles colorés, on a affaire en plus à de la diffraction et de la réflexion interne dans les gouttelettes, de façon similaire à celui qui produit un arc-en-ciel ou une gloire.

L’apparition de ce phénomène dans les montagnes du Harz a créé plusieurs légendes et superstitions. Le spectre a été observé et décrit scientifiquement pour la première fois par le naturaliste Johann Silberschlag en 1780, ce qui a répandu l’appellation.

L’une des meilleures descriptions de ce phénomène, est celle qu’en a donnée M. Hane, qui en fut témoin le 23 mai 1797. Après être monté plus de trente fois au sommet de la montagne Brocken, il put finalement voir l’objet de sa curiosité :

« Le soleil se levait à environ quatre heures du matin par temps serein; le vent chassait devant lui à l’ouest, vers l’Achtermannshohe, des vapeurs transparentes qui n’avaient pas encore eu le temps de se condenser en nuages. Vers quatre heures un quart, le voyageur aperçut, dans la direction de l’Achtermannshohe, une figure humaine de dimensions monstrueuses. Un coup de vent ayant failli emporter le chapeau de M.Hane, il y porta la main, et la figure colossale fit le même geste. M. Hane fit immédiatement un autre mouvement, en se baissant, et cette action fut reproduite par le spectre… », source le Magasin Pittoresque 1833.

Incroyable matinée sur la Dune du Pilat, une fois passé au-dessus de la mer de nuages, le brouillard m’a permis d’observer un spectre de Brocken. Florian Clément

En somme, si vous vous sentez poursuivi par un fantôme au sommet d’une colline ou d’une montagne, dites-vous qu’il s’agit peut-être plus simplement d’un petit cadeau offert par la nature et la science…

