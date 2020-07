Les étonnantes propriétés de la toile d’araignée [Vidéo]

Il est très désagréable de se prendre dans une toile d’araignée collante. La soie d’araignée est pourtant l’un des matériaux les plus étonnants produits par le monde animal.

Excrétée par les glandes de l’abdomen de l’araignée sous forme liquide, la soie se solidifie au contact de l’air au fur et à mesure de son tissage. Il faut environ une heure de travail et 30 mètres de fil de soie pour tisser une toile, dont le motif varie selon l’emplacement, l’espèce d’araignée ou le type de proie visé.

La soie d’araignée possède des qualités uniques qui intéressent les ingénieurs et les fabricants de vêtements. Cinq fois plus résistante que l’acier à poids égal, elle est plus fine qu’un cheveu et peut s’étirer jusqu’à quatre fois sa longueur sans se casser. On a ainsi estimé (mais jamais testé en vrai !) qu’ une toile d’araignée de l’épaisseur d’un crayon pourrait stopper un Boeing 747 en vol.

Il existe en fait plusieurs types de soie d’araignée, chaque espèce pouvant en fabriquer trois ou quatre différents selon l’usage souhaité (capturer la proie, l’envelopper d’un cocon de soie, attacher la toile…). Une étude de l’université d’Oxford a également montré que les araignées se servent de leur toile pour « jouer » différents sons comme avec les cordes d’une guitare. Elles peuvent ainsi contrôler la tension de la toile et détecter la présence d’une proie.

Les tentatives pour produire de la soie d’araignée sont cependant difficiles, les araignées d’élevage ayant des tendances cannibales.

Les chercheurs essayent dont de reproduire le matériau en laboratoire.

