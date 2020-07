Qu’est-ce qu’une comète ? [Vidéos]

Time : 3 mn 50 / [1/3]

D’où viennent-elles ? Combien sont-elles ? Leur nom vient du grec komêtês signifiant « chevelu ». Au Japon, elles sont surnommées « astre-balais ». Autant d’appellations qui font références à leurs physionomies très différentes des étoiles qui brillent dans le ciel. Apprenez à les connaître en vidéo !

Les comètes apparaissent en n’importe quel point de la voûte céleste. Elles voyagent pour la plupart autour du Soleil, leur orbite très allongée les amène aux confins du Système solaire. Il existe des milliards de ces petits corps célestes.

Les comètes sont en fait, des résidus de la formation du Système solaire. Elles sont constituées d’un noyau de quelques kilomètres de diamètre formé de roche, de neige, de gaz, et de poussière. Elles tournent autour du Soleil, dans une ceinture appelée la « ceinture de Kuiper », située bien au-delà de l’orbite de Pluton.

Il suffit d’un petit coup de pouce, une perturbation gravitationnelle par exemple, pour que celles-ci sortent de la ceinture et se dirigent vers le Soleil. Les comètes, qui ont été éjectées de la ceinture, ont une orbite ovale et très allongée dont l’une des extrémités passe non loin du Soleil.

Comète Hale-Bopp. © Hans Bernhard, CC by-sa 3.0

La comète, sa chevelure et ses queues

La comète tant qu’elle est loin du Soleil n’est pas lumineuse et n’a pas de queue. Mais en s’en approchant, les particules du vent solaire agissent sur sa tête faisant fondre la matière. Un halo lumineux se déploie alors autour de celle-ci. On appelle ce halo la chevelure de la comète ou encore coma. On peut voir aussi une queue se déployer. En général, une comète a deux queues : une queue de gaz provoquée par le vent solaire, appelée la queue ionisée et une queue provoquée par son déplacement. Cette dernière est constituée principalement de poussière, si fine que l’on peut voir les étoiles au travers. Elle peut atteindre plusieurs millions de kilomètres. La queue ionisée sera toujours dirigée vers le côté opposé du Soleil. Le noyau de la comète réfléchit la lumière du Soleil, au contraire les queues de comètes émettent leur propre lumière. Il est arrivé que l’on puisse observer des comètes ayant jusqu’à neuf queues.

Lorsqu’une comète fait son apparition, elle n’est d’abord pas visible à l’œil nu mais uniquement avec des télescopes. Elle se présente comme une petite tache floue, faiblement lumineuse, comparable à une nébuleuse. Au fur et à mesure de son approche, elle devient de plus en plus lumineuse jusqu’à devenir visible à l’œil nu. À ce moment-là, on voit très nettement le noyau et ses queues. Son éclat continuera d’augmenter jusqu’à ce qu’elle atteigne sa distance la plus proche de la Terre. Les comètes peuvent s’approcher jusqu’à moins de 1 million de kilomètres de la Terre. Elles se déplacent très rapidement mais, du fait de leur distance il faut plusieurs nuits d’observation pour se rendre compte de leur déplacement. En effet, si vous vous placez à 100 mètres d’une voie ferrée et que vous observez un train passer devant vous à 100 km/h, vous allez le voir passer très vite. Placez-vous maintenant à deux kilomètres de la voie et observer le même train. Il vous semblera que le train roule beaucoup moins vite. Il n’en est rien. C’est la distance par rapport à la voie qui vous donnera cette impression. Il en est de même dans l’espace.

Comète de Halley. © ESO, CC By 4.0

Les comètes portent le nom de ceux qui les découvrent

Après son apparition, une comète peut rester visible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois (en 1811 est apparue une belle comète qui est restée visible pendant 17 mois , la longueur de sa queue dépassait la distance Soleil-Mars ). Ensuite, elle repart vers les confins du Système solaire, son éclat décroît jusqu’à ce qu’elle ne soit plus visible à l’œil nu. Ses queues s’estompent et son noyau refroidit. La comète disparaît jusqu’à sa prochaine apparition.

C’est le savant allemand Otto von Guericke, qui au 17ème siècle, établit le fait que les comètes revenaient périodiquement suivant leur orbite. Ce fait fut confirmé grâce à Edmund Halley, qui en 1705, après avoir donné son nom à la célèbre comète du même nom (les comètes portent le nom de ceux qui les découvrent), calcula son retour pour 1758 . Il avait démontré grâce à ses calculs qu’elle revenait tous les 76 ans. Mais suivant leur orbite, certaines comètes peuvent revenir tous les 100 ans, voire 500.000 ans ! Le dernier passage de la comète de Halley remonte à 1986. Son prochain passage est prévu pour 2062.

Contrairement aux planètes, les comètes n’ont pas d’orbites très fixes. Du fait de leur masse très faible, elles se laissent facilement détourner de leur chemin par les perturbations gravitationnelles provoquées par les planètes. Ainsi, on a vu certaines comètes passer plus tôt ou plus tard que prévu. Grâce au satellite d’observation du Soleil Soho, les astronomes ont souvent vu aussi des comètes foncer droit sur lui et disparaître dans sa fournaise.

Time : 2 mn 34 / [2/2]

Time : 11 mn 56 / [3/3]

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comète

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-cometes-ces-visiteuses-soir-138/

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-cometes-ces-visiteuses-soir-138/page/2/

Article :

Franck Menant / Futura Sciences

Vidéo :

[1] Qu’est-ce qu’une comète ? | Futura / YouTube

[2] [2 minutes pour comprendre] Astéroïde, météorite et comète ? – Science & Vie TV / YouTube

[3] Les Mystères des Comètes – Les Dossiers de l’Espace – Hugo Lisoir / YouTube

Photo :

Pour illustration