Afrique : un nouvel océan est en train de se former

Grâce aux nouveaux outils mis à leur disposition, les géologues sont quasiment certains qu’un océan est en train de naître dans la région d’Afar, à l’est de l’Afrique. C’est la première fois qu’un tel phénomène peut être observé par les scientifiques.

Dans la région d’Afar, en Éthiopie, les plaques tectoniques sont en train de s’écarter. Petit à petit, se forme une ouverture qui se transformera un jour en un nouvel océan !

La formation de ce nouvel océan prendra des millions d’années. Toujours est-il que le processus est en marche, les géologues sont en mesure de le constater.

D’un « petit » gouffre de 56 km de long au futur 6ème océan

Les océans, mers et continents tels que nous les connaissons n’ont pas toujours occupé les limites qu’ils occupent aujourd’hui. Au fil des millénaires, ils ont changé de dimensions, de forme, d’emplacement… et ce processus n’est pas terminé ! Très lentement, le relief de notre planète évolue.

Comment se forme un océan en vidéo

Time : 2 mn 31 / [1/1]

Aujourd’hui, grâce à des technologies modernes, les chercheurs sont en mesure de constater cette transformation en marche. C’est précisément ce qui est en train de se passer dans la région d’Afar, en Éthiopie. Là-bas, au milieu du désert est en train de se former un gouffre.

Grâce à des images satellite, qui offrent une précision étonnante, les chercheurs ont pu constater que, lentement mais sûrement, ce gouffre qui s’est formé en 2005 s’écarte de 2 cm par an.

En effet, s’il devait y avoir un événement géologique majeur, c’est dans cette région du monde qu’il aurait lieu. L’explication est simple : c’est là que se rejoignent trois plaques tectoniques : les plaques arabique, nubienne et somalienne. En ce moment elles s’écartent, formant le gouffre visible à l’œil nu (il est long de 56 km) lorsqu’on survole la zone.

Ici, les géologues ont constaté que les matériaux se déplaçant des profondeurs de la Terre à sa surface étaient en train de former une véritable croûte océanique, dont la composition et la densité sont très différentes de la croûte continentale. Un phénomène unique et une chance pour les scientifiques qui peuvent étudier en direct comment le rift continental devient un rift océanique…

Le nouvel océan émergera dans 5 à 10 millions d’années

L’activité géologique dans cette région du monde n’est pas nouvelle. De la même manière que les plaques tectoniques s’écartent actuellement dans l’Afar, au cours des 30 millions d’années précédentes, la plaque arabique s’est progressivement écartée du continent africain. C’est de ce processus que sont nés la Mer rouge et le golfe d’Aden.

Après la Mer Rouge plus au nord, un nouvel océan en Éthiopie… dans quelques millions d’années © Repina Valeriya

En tout cas, ni nous-mêmes ni nos enfants n’auront la chance de voir la naissance de ce nouvel océan. Selon ces chercheurs, il devrait se former d’ici 5 à 10 millions d’années.

Le continent africain sera scindé en deux

Anton Kunin / Consoglobe / NBC News

[1] formation d’un rift, marge passive et ouverture océan – sanae second / YouTube

Pour illustration

