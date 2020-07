Vaches dopées aux OGM, scandale dans nos assiettes [Vidéo]

Time : 3 mn 01 / [1/1]

De nombreux OGM, soja ou maïs notamment, sont autorisés à l’importation. C’est la Commission européenne qui tranche et autorise ces importations en se rangeant systématiquement à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui est, quant à elle, toujours en faveur des OGM…

S’il n’existe en Europe que quelques produits contenant directement des OGM et étiquetés tels quels (sauce barbecue, huiles, marshmallows…), nous en consommons tous les jours indirectement par le biais de produits animaux : viandes, œufs, fromages et laits… En effet, tous les animaux peuvent être nourris avec des aliments contenant potentiellement des OGM… Et rien n’oblige légalement les industriels à en faire mention sur les étiquette s et emballages, alors qu’aujourd’hui, rien ne permet de prouver que les OGM sont sans danger !

Aujourd’hui, les industriels de l’agro-business essaient de soustraire de nouvelles techniques de modification génétique de la réglementation européenne.

D’après Terres Univia, la France importe 85% de soja OGM pour 15% de non-OGM.

« En revanche », précise l’organisation, « nous n’avons pas d’information sur la part précise importée du soja OGM provenant des Etats-Unis ou d’Amérique du Sud car les provenances du soja sont variées. »

