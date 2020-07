Coronavirus France : plus de 1000 cas supplémentaires en 24 heures selon le dernier bilan [Vidéo]

Time : 1 mn 47 / [1/1]

Dans son dernier bulletin épidémiologique lié au coronavirus, Santé Publique France annonce également une hausse de 26% du taux d’incidence par rapport à la semaine dernière. La Direction générale de la Santé pointe ce jeudi soir une hausse du nombre de cas de coronavirus : plus de 1000 en 24h. Santé publique France pointe un « relâchement de l’application des gestes barrières ».

Dans son dernier bulletin épidémiologique lié au coronavirus, Santé Publique France annonce également une hausse de 26% du taux d’incidence par rapport à la semaine dernière.

Jeudi 23 juillet, 1000 cas supplémentaires de Covid-19 ont été confirmés en France. Si le nombre d’hospitalisations reste stable, les admissions en réanimation sont, elles, en légère augmentation.

Combien de cas et de morts du coronavirus en France ?

Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus a été communiqué jeudi 23 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si le nombre d’hospitalisations en cours continue de diminuer, 1 000 nouveaux cas supplémentaires ont été confirmés en 24 heures, et 10 nouveaux décès ont été enregistrés.

Voici les derniers chiffres :

179 398 cas confirmés par PCR , soit 1062 de plus.

, soit 1062 de plus. 30 182 décès au total , soit 10 de plus.

, soit 10 de plus. 19666 décès à l’hôpital , soit 10 de plus.

, soit 10 de plus. Décès en Ehpad non communiqués.

5957 hospitalisations en cours , soit 409 de moins.

, soit 409 de moins. 436 personnes actuellement en réanimation , soit 9 de moins.

, soit 9 de moins. 80472 personnes sorties de l’hôpital , soit 515 de plus.

, soit 515 de plus. Taux de positivité des tests : 1,2%.

120 clusters en cours d’investigation , soit 2 de moins.

, soit 2 de moins. 6 départements en vulnérabilité : Guyane, Mayotte, Mayenne, Finistère, Gironde, Vosges.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l’épidémie. En cumul, on enregistre 106 529 hospitalisations. De même, l’évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres nets, tenant compte des guérisons et des décès.

Quel est le nombre de reproduction du coronavirus en France par région ?

Santé publique France a mis à jour ce mercredi ses données concernant la reproduction du virus, le fameux « R ». Au total, neuf régions ont un nombre de reproduction supérieur à 1, contre six régions la semaine dernière. Cela signifie que dans ces régions, un malade contamine plus d’une autre personne en moyenne, autrement dit que le virus est en progression. La Bretagne reste dans le rouge, avec le taux le plus élevé, même s’il est en baisse (de 2,62 le 14 juillet à 1,87 le 21 juillet). Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine passent notamment toutes les deux au rouge avec un R en progression de 0,97 à 1,72 pour la première et de 1,37 à 1,51 pour la seconde.

Voici le nombre de reproduction du Covid-19 par région, communiqué par Santé publique France au 21 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s’agit d’une estimation, sur 7 jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. S’il est supérieur à 1 (orange) alors un malade va contaminer en moyenne une autre personne. S’il est supérieur à 1,5 (rouge), alors un malade va contaminer en moyenne 1,5 personne, autrement dit 100 malades vont en contaminer 150 autres, ce qui signifie que l’épidémie se diffuse de manière importante.

Le ministère de la Santé précise que « cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine) ».

Pourquoi coronavirus et canicule ne font-ils pas bon ménage ?

C’est l’alerte du jour signée Santé publique France : l’arrivée potentielle d’une canicule alors même que le pays est encore englué dans la crise sanitaire du coronavirus serait une mauvaise nouvelle. Plusieurs éléments sont évoqués par la synthèse de SpF sur le sujet. Premièrement, les fortes chaleurs et le Covid-19 présentent la particularité d’être surtout dangereux pour les personnes vulnérables, en particulier les séniors. Pour les services hospitaliers, gérer à la fois un éventuel regain de forte tension dans les services et un afflux simultané dû à la canicule serait très délicat .

« En période d’épidémie de Covid-19, il est encore plus essentiel de limiter l’impact sanitaire de l’exposition à la chaleur pour réduire notamment le fardeau du recours aux services d’urgence hospitalière ou médicale », explique l’agence, citée par l’AFP.

En outre, les conseils pour se prémunir du coronavirus et de la chaleur apparaissent contradictoires. En période de canicule, les autorités sanitaires recommandent de s’hydrater, de fermer fenêtres et volets le jour et de renforcer le lien social. Tout l’inverse pour le coronavirus où il faut aérer le plus possible et respecter la distanciation physique, indique SpF, qui souligne que les lieux frais accueillant du public pendant l’été doit rester ouverts, mais le respect de la distanciation sociale rend leur usage limité.

Source :

https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-plus-de-1000-nouveaux-cas-detectes-en-24-heures-en-france_AN-202007230173.html

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-coronavirus-en-france-dernier-bilan-des-chiffres-plus-complets-sur-le-covid/

Article :

L’Internaute / La Rédaction, Mis à jour le 23/07/20 23:49

Vidéo :

[1] Coronavirus: plus de 1000 nouveaux cas en 24 heures en France – BFMTV / Dailymotion

Photo :

Pour illustration