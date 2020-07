UFO | OVNI : une affaire d’Etat [Vidéo]

Time : 1 h 17 mn / [1]

Les objets volants non identifiés, les OVNIS, suscitent le plus souvent les sarcasmes, mais ils fascinent car ils sont assimilés à la possibilité d’une vie extraterrestre. Mais le dossier est soudain devenu beaucoup plus sérieux depuis que l’armée américaine a diffusé officiellement des vidéos d’appareils réalisant des prouesses en vol impossibles à réaliser pour un avion. Les Etats-Unis en ont profité pour révéler l’existence d’un programme secret sur les OVNIS.

En 2017, le Pentagone révèle avoir financé pendant cinq ans un programme de recherche secret sur les Ovnis, à hauteur de 22 millions de dollars. Au même moment, trois vidéos d’ovnis authentifiées par l’US Navy et filmées par des avions de chasse F-18 sont révélées au public. À l’aide de nombreux documents et interviews exclusives, en privilégiant la science et les chercheurs du monde entier, cette investigation sérieuse décrypte les vidéos et nous offre surtout de comprendre pourquoi les Etats-Unis ont décidé de divulguer ce programme secret. Préparent-ils le monde à une grande annonce ?

Les Ovnis sont souvent tournés en dérision. Pourtant, le 16 décembre 2017, le monde change : ce jour-là, le Pentagone révèle l’existence du programme d’identification avancée des menaces aérospatiales (AATIP). Ce programme, largement relayé par les grands media, visait à étudier certains objets volants non identifiés. Initiées sous la mandature Obama par Harry Reid, leader de la majorité démocrate au Sénat, ces recherches ont été financées par le gouvernement américain à hauteur de 22 millions de dollars sur cinq ans. Au moment même de l’annonce de l’existence du programme, trois vidéos sont rendues publiques par les médias.

Elles sont filmées à partir de chasseurs américain F-18 et montrent à plusieurs reprises un OVNI effectuant des performances de vol impossibles à réaliser par un quelque avion que ce soit. En 2019, la Navy confirme l’authenticité des vidéos et par la même occasion l’existence de ces objets volants non identifiés. Ces faits posent plusieurs questions : pour quelles raisons ces informations ont-elles étaient classées secret défense pendant aussi longtemps ? Pourquoi les divulguer maintenant ? D’où viennent ces mystérieux objets et comment fonctionnent-ils ? Des politiques, des scientifiques et de nombreux officiels nous apportent des réponses et des hypothèses inédites, mais aussi beaucoup de nouvelles questions…

En 2019, l’US Navy a confirmé la réalité de vidéos d’OVNIs déclassifiées un an plus tôt qui provenaient des caméras embarquées de chasseurs. Ces aéronefs d’origine inconnue effectuaient des manœuvres impossibles défiant les lois de la physique…

Dans le cadre de la diffusion du documentaire (ci-dessus) « OVNIS : une affaire d’États », réalisé par Dominique Filhol en 2019, Alain Juillet, l’ancien directeur des renseignements à la DGSE, a réalisé une interview pour Paris Match.

« Dans le domaine particulier des OVNIs, sans parler des gens qui voient une soucoupe volante se poser dans un champ, il y des pilotes de chasse, des astronautes, des gens qui sont tout sauf des rigolos et rapportent des observations très précises. Il ne faut pas dire que ce sont des bêtises mais juste reconnaître qu’il y a des choses qui nous échappent. C’est dans cadre-là que je me suis intéressé à ce problème car la première chose que l’on voit quand on étudie ce phénomène, c’est qu’à l’évidence ces engins ou ces apparitions ne fonctionnent pas selon les lois terrestres et en particulier qu’ils ne sont pas soumis à la gravitation. La question qui se pose est donc : un pays a-t-il mis au point un système qui permet d’échapper à la gravitation ? Il y a 20 ans, j’aurais répondu : « Pourquoi-pas? ». Mais, aujourd’hui, si un pays dans le monde avait réalisé une telle découverte, on le saurait. Aucun progrès de cette ampleur ne peut rester secret. C’est impossible. (…) D’une façon ou d’une autre, il y aurait eu des fuites, une indiscrétion des scientifiques qui travaillent dessus… Puisqu’il n’y a absolument rien eu, c’est que c’est autre chose et que ça échappe à la dimension terrestre (…) nous passons d’une vision du monde modelée par la physique traditionnelle à une autre vision fondée sur la physique quantique. Et l’on comprend beaucoup mieux ces phénomènes à travers le prisme de la physique quantique qu’avec celui de la physique actuelle. (…) Pour en revenir à la physique quantique, elle postule que deux points séparés peuvent être les mêmes. Cela nous paraît inconcevable mais à partir de là, on peut aller très loin, jusqu’à l’existence possible de mondes parallèles. A titre de comparaison, une mouche avec ses yeux à facettes peut voir d’autres dimensions que les nôtres bien qu’elle vive dans notre monde. Peut-être existe-t-il donc des choses qui sont dans notre univers mais qu’on ne peut pas voir en temps normal car elles ne sont pas dans notre champ de vision. Mais peut-être que, de temps en temps, il se passe quelque chose, qu’un phénomène passe dans notre champ de perception avant d’en disparaître. Je ne parle pas là des « petits hommes verts ». J’ai plutôt l’impression d’être dans la même démarche que certains savants et astronomes qui se disent simplement « quelque chose nous échappe » (…) il y a quelque chose, c’est indiscutable. Un certain nombre de facteurs laissent penser que c’est à côté de nous sans provenir de nous et que, ça peut venir d’autres mondes, pourquoi pas après tout… » Alain Juillet, ancien directeur des renseignements à la DGSE

