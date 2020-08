Vaccination : L’aluminium, les vaccins et les 2 lapins [Vidéos]

Time : 2 mn 05 / [1/3]

L’aluminium est utilisé dans de nombreux vaccins. Or, il s’agit d’un produit neurotoxique à l’origine de maladies graves et invalidantes.

2mn pour le comprendre avec cette animation, à diffuser !

Time : 1 h 30 mn / [2/3]

L’aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins est toxique. Il peut provoquer des maladies graves et invalidantes. Le film « L’aluminium, les vaccins et les 2 lapins… », réalisé par Marie-Ange Poyet, donne pour la première fois la parole aux victimes, à des scientifiques, des journalistes, des politiques et une historienne.

L’année 2018 a démarré avec son cortège de onze vaccinations obligatoires. Mis à part le ROR (Rougeole-Oreillon-Rubéole), tous ces vaccins contiennent de l’aluminium. La campagne « Pour des vaccins sans aluminium » est portée par l’association E3M, qui regroupe des personnes atteintes de myofasciite à macrophages. Ses objectifs : entraide et solidarité entre les malades, soutien à la recherche et action militante pour que l’aluminium soit retiré des vaccins.

Les « fake news » officielles circulent toujours, malgré nos dénonciations de 2017. Des « Youtubeurs diffuseurs de bonne parole » sont recrutés par le Ministère de la santé. Le Président de la République Française, dans un courrier daté du 18 décembre, répond à la lettre ouverte que lui a adressée E3M le 29 novembre 2017 en ces termes : « […] aucun lien scientifiquement prouvé ne remet en cause l’innocuité des vaccins. »

Cette affirmation est contraire à la réalité. Les alertes les plus récentes sur l’adjuvant aluminium, qu’elles émanent de France, d’Espagne ou d’Angleterre, indiquent la forte possibilité que l’aluminium vaccinal induisent des pathologies neurologiques chez l’homme et l’animal. La sécurité des vaccins contenant cet adjuvant est donc mise en cause, que cela plaise ou non.

Le documentaire de Marie-Ange Poyet, « L’aluminium, les vaccins et les deux lapins… », montre bien à quel point cette question de l’aluminium est importante. C’est pourquoi l’association E3M, qui a co-produit le film (financé par plus de 400 donateurs) le met à disposition de tous.

Près de 150 professionnels de santé vaccinateurs refusent publiquement de promouvoir cette obligation vaccinale, tant que les vaccins contiendront de l’aluminium. Ils veulent continuer à privilégier l’échange avec leur patient, c’est dans le cadre de ce « colloque singulier » que la décision d’injection de tout vaccin doit être prise.

Vous connaissez des parents qui se posent des questions sur l’aluminium ? Des médecins qui ont entendu parler de la toxicité de cet adjuvant ? Des citoyens soucieux de leur santé ? N’hésitez pas à leur transmettre l’information pour qu’ils puissent découvrir ce documentaire de santé publique !

Time : 6 mn 04 / [3/3]

