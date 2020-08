GoPro : Endless Barrels and Biggest Waves Ever Surfed [Videos]

Time : 12 mn 59 / [1/2]

Le concours vidéo GoPro of the Winter a demandé aux surfeurs de soumettre leurs meilleures images de surf de la Côte-Nord. Les juges ont sélectionné cette vidéo gagnante en fonction de la cinématographie, du degré de difficulté de prise de vue, de la perspective, de la beauté générale et de l’éclairage.

Les vagues gigantesques peuvent parfois atteindre jusqu’à 10 m de haut, voire plus, et sont dangereuses même pour les surfeurs expérimentés

Compilation des plus grosses vagues jamais surfées à Nazaré au Portugal. Les vagues de Praia do Norte, à Nazaré, sont réputées pour être parmi les plus grandes du monde.

Nazaré accueille chaque année des vagues immenses, peut-être les plus grosses vagues surfables au monde. Garrett McNamara y a surfé des vagues exceptionnelles, dont l’une, estimée à 23,77 m de haut, est la plus grosse vague jamais surfée à la date de janvier 2013. Ce record est battu par le brésilien Rodrigo Koxa le 8 novembre 2017 en surfant une vague de 24,38 m.

De telles vagues s’expliquent par la présence du canyon de Nazaré, un canyon sous-marin long d’une centaine de kilomètres, dont la profondeur maximum atteint cinq kilomètres, et qui se termine sur la côte de Nazaré. Du fait de cette configuration très particulière, la houle de l’océan est canalisée vers Nazaré, où elle parvient sans avoir été freinée, lui permettant de déferler avec une énergie hors du commun, en des vagues pouvant dépasser vingt mètres.

