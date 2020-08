Le Fentanyl : cette drogue 50 fois plus puissante que l’héroïne ravage le Canada [Vidéos]

Attention, certaines images de ces reportages peuvent choquer un public sensible

C’est une drogue qui ravage le Canada. 50 fois plus puissant que l’héroïne, le fentanyl a fait chuter l’espérance de vie de certaines provinces, une première depuis la Seconde Guerre mondiale… Immersion dans « le plus grand marché de la drogue à ciel ouvert ». Reportage au cœur de ce fléau.

Injections de drogue en pleine rue, visages abîmés, fumées et regards troubles… Bienvenue à Downtown Eastside, l’un des plus vieux quartiers de Vancouver. C’est ici que la crise des opioïdes a explosé au Canada. C’est aussi dans ce quartier que pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, l’espérance de vie recule.

Visite guidée en compagnie de Dave qui supervise un centre d’injection : « Si tu vas dans ces rues, tu peux acheter pratiquement tout ce que tu veux. Avant, pour avoir ta dose, il fallait payer dix dollars minimum. Maintenant, il suffit de deux dollars pour avoir du fentanyl. »

C’est quoi le fentanyl ?

Le Fentanyl est largement répandu en Amérique du Nord. Cet opiacé de synthèse aux capacités euphorisantes est considéré comme 40 à 50 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine.

Avec des effets anesthésiants puissants pour celui qui l’absorbe : « Pour le drogué, c’est l’anxiolyse… C’est l’état de bien-être, c’est la somnolence, tous ces effets qui sont recherchés… y compris une certaine créativité », explique le Dr Jean-François Brichant du CHU de Liège.

Le Fentanyl légal est né en Belgique

Mais avant d’être détourné pour un usage récréatif, le fentanyl est disponible légalement sous la forme d’un médicament. Il est utilisé comme sédatif dans le traitement de douleurs sévères, notamment pour des malades du cancer.

Délivrable uniquement sur ordonnance, il est depuis plusieurs années détourné de son usage médical.

Le produit est ainsi utilisé lors des exécutions de condamnés à mort aux USA. En août 2018, l’État du Nebraska a procédé à la première exécution aux Etats-Unis d’un prisonnier par une injection létale contenant du fentanyl.

Le fentanyl (R5240, sel citrique) est un analgésique opioïde qui est né en Belgique. Il a été synthétisé pour la première fois par le docteur Paul Janssen en Belgique. Le docteur Janssen est un chimiste et pharmacologue belge inventeur de nombreux médicaments considérés comme étant de premier plan au niveau de la santé humaine mondiale (Daktarin, Fentanyl, Imodium, Miconazole, Motilium, Halopéridol, Sporanox… parmi les plus connus du public).

Le produit, qui a été synthétisé pour la première fois dans la fin des années 1950, a été introduit dans la pratique médicale dans les années 1960 sous forme d’anesthésique intraveineux. À l’état gazeux, il a une odeur caractéristique d’orange. La dose mortelle de fentanyl chez les humains est de 250 μg par kilogramme.

Fentanyl illégal

« La substance a un potentiel addictif très important, donc on devient vite dépendant. L’autre risque c’est le risque d’overdose. Il apparaît parce qu’on devient tolérant à ces substances et avec le temps on augmente les doses jusqu’à l’overdose », explique le Dr Aflred Bernard, toxicologue à l’UCL.

Les effets analgésiques du fentanyl sont donc recherchés par les consommateurs de drogue qui vont tenter de se faire prescrire le produit de façon légale via leurs médecins. Mais le produit circule aussi de façon illégale.

Il est fabriqué et vendu sous forme de poudre, de spray ou de comprimés contrefaits. Les trafiquants le mélangent fréquemment à d’autres substances, comme l’héroïne ou la cocaïne, en raison de sa plus grande rentabilité.

Acteur majeur de la crise des opiacés qui touche l’Amérique du Nord

La crise des opiacés aux États-Unis, c’est plus de 400.000 morts par overdoses entre 1999 et 2018, et plus de 130 morts par jour aujourd’hui encore. Des chiffres issus des Centres de contrôle des maladies (CDC) qui donnent le vertige.

En 2017, environ 70.000 Américains sont morts d’overdoses de drogues, 10% de plus qu’en 2016. Le problème a pris une telle ampleur que l’espérance de vie a baissé aux États-Unis en 2017 par rapport à 2014, dégradation historique principalement due à la crise des overdoses de drogues, selon des statistiques de santé américaine. « C’est la première fois que l’on voit une tendance à la baisse depuis la grande épidémie de grippe de 1918 », expliquait alors à l’AFP Robert Anderson, chef des statistiques de la mortalité au Centre national des statistiques de santé.

En 2018, le nombre d’overdoses mortelles a pourtant reculé pour la première fois en vingt ans aux États-Unis, mais les morts dues au fentanyl et autres opiacés synthétiques ont continué de progresser . 32.000 personnes sont mortes d’overdoses fatales impliquant le fentanyl et d’autres opiacés synthétiques en 2018, soit 46% des overdoses mortelles aux États-Unis.

Si les overdoses sont si fréquentes, c’est parce que « Les gens qui achètent des drogues dans la rue n’ont aucune idée de ce qu’ils achètent : ça peut être des pilules estampillées oxycodone mais qui sont en fait du fentanyl donc beaucoup plus puissantes », ajoute M. Redes, chef de division aux douanes américaines. Souvent, « le trafiquant lui-même ne sait pas ce qu’il vend ».

14.000 morts en quatre ans au Canada à cause des opiacés

Au Canada, l’épidémie fait rage également. 8000 Canadiens ont perdu la vie entre janvier 2016 et mars 2018. Plus de 8000 personnes sont donc mortes en deux ans suite à des surdoses d’opiacés comme le fentanyl. D’autres chiffres du gouvernement quotidien font état de près de 14.000 morts en quatre ans liés à la crise des opiacés . « C’est dans l’Ouest canadien, en particulier en Colombie-Britannique et en Alberta, que les effets se font encore plus sentir », soulignait alors l’Agence de santé publique du Canada (ASPC).

Les autorités tardent à répondre, mais des volontaires comme notre Observatrice se mobilisent, en ouvrant notamment des centres d’injection sécurisés. Rencontre avec les victimes de cette drogue extrêmement puissante.

Les laboratoires pharmaceutiques pointés du doigt

D’où vient cette crise qui frappe les États-Unis ? Beaucoup d’experts reconnaissent aujourd’hui que la crise des opiacés a commencé par la surprescription de médicaments antidouleur comme l’OxyContin du laboratoire américain Purdue, alors qu’ils étaient jusqu’au milieu des années 90 réservés aux maladies les plus graves.

Purdue et d’autres laboratoires comme Johnson & Johnson ou Teva ayant fabriqué des médicaments similaires, ainsi que les grandes chaînes de pharmacie américaines, sont accusés d’avoir fait une promotion agressive de ces médicaments et de ne pas avoir réagi aux signaux d’alerte sur les abus dont ils faisaient l’objet.

Ils font face à une avalanche de plaintes en justice, émanant des États américains et de collectivités locales en tous genres, qui veulent récupérer les milliards engagés pour endiguer la crise.

Un coût estimé à des centaines de milliards de dollars

Les principales entreprises attaquées en justice ont fait récemment des propositions de dédommagement se chiffrant en milliards de dollars, dans l’espoir de solder l’ensemble des poursuites à leur encontre. « Mais aucun accord n’a encore été conclu », explique l’Agence France Presse.

Le CDC (l’agence fédérale de santé américaine) estime à quelque 78,5 milliards de dollars par an « le fardeau économique » de la crise, incluant frais de santé, productivité perdue et coûts pour le système pénal. Une étude publiée par la Société américaine des Actuaires estime même à 631 milliards de dollars le coût pour les quatre années 2015-2018.

Mêmes risques en Europe ?

La situation en Europe « est très différente », résume le directeur scientifique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), Paul Griffiths à l’AFP.

Pour expliquer un phénomène beaucoup plus contenu au niveau européen, Paul Griffths avance plusieurs facteurs protecteurs : prescriptions d’anti-douleurs mieux encadrées, usage d’héroïne moins fréquent chez les jeunes et accès plus facile aux traitements de substitution à l’héroïne, moins puissants et moins risqués que le fentanyl.

Mais le Vieux continent n’est pas pour autant épargné. Plus de 8200 morts liés aux drogues ont été enregistrés dans l’Union européenne en 2017, dont « environ 70% » sont liées aux opiacés, selon M. Griffiths. Le Royaume-Uni et la Suède ont connu des pics ponctuels d’overdoses mortelles liés au fentanyl en 2017.

Les saisies de fentanyl et ses dérivés sont aussi en forte croissance : une quinzaine de kilos ont été saisis en 2017, contre un seul l’année précédente, selon M. Griffiths.

Une drogue facilement accessible sur le Dark Web

Le risque du fentanyl est aussi lié à la façon dont les consommateurs se le procure. Si les saisies ont explosé : 985 kilos de fentanyl et analogues illégaux ont été interceptés en 2018 par le service des douanes américaines, contre moins d’un kilo en 2013, la majorité du fentanyl découvert (qu’il s’agisse de fentanyl classique ou d’analogues, des produits similaires mais à la formule chimique légèrement différente) a été acheté par des consommateurs ou des trafiquants via le Dark Web.

Des achats effectués via des revendeurs à Hong Kong ou en Chine continentale, moyennant paiement par cryptomonnaie, PayPal ou carte de crédit, selon plusieurs responsables.

Pour vérifier la facilité à se procurer du fentanyl, nos collègues de radio Canada ont tenté de se procurer la substance en ligne. Et il n’a fallu que quelques minutes et quelques clics à l’expert en informatique Jean-Philippe Décarie-Mathieu de Crypto. Québec pour accéder au Darknet et trouver des sites où l’on trouve notamment des vendeurs d’opioïdes de partout dans le monde qui expédient au Canada.

« C’est très facile. C’est peut-être une dizaine de clics », explique Jean-Philippe Décarie-Mathieu. « C’est le même principe que sur eBay. Si vous êtes capable d’aller sur Amazon, vous êtes capable d’acheter quelque chose sur ce genre de sites. »

Les acheteurs, en quête d’un produit toujours plus pur et euphorisant, peuvent recevoir la marchandise « sans sortir de chez eux. Ils peuvent commander le fentanyl directement en Chine et le faire acheminer jusqu’à leur porte », explique à l’AFP Ray Donovan, responsable pour la région new-yorkaise de la DEA, l’agence américaine de lutte contre la drogue.

Contrairement aux saisies de cocaïne ou d’héroïne, qui se mesurent souvent en kilos, « les quantités de fentanyl arrivant par la poste sont petites, des achats par internet d’une qualité très pure, qui seront coupées avant d’être vendues dans la rue », raconte Robert Redes, chef de division aux douanes américaines. Pour Bridget Brennan, procureure en charge des dossiers de trafic de drogue à New York, qui en 20 ans a vu se succéder les ravages de la cocaïne, du crack, de l’héroïne, et maintenant de cet opiacé, « le fentanyl est le produit parfait ».

Une drogue facile à produire et donc rentable

« Parfait » parce qu’il se procure facilement mais pas seulement… Il est aussi facile à produire.

« Pour fabriquer de l’héroïne à partir du pavot et transformer la pâte en drogue, il faut quatre mois. Fabriquer un kilo de fentanyl en laboratoire est bien plus rapide et coûte environ dix fois moins cher que fabriquer de l’héroïne : entre 5000 et 10.000 dollars seulement », dit Bridget Brennan.

Le fentanyl est tellement puissant qu’avec un seul kilo, on peut fabriquer un demi-million de pilules. Selon la DEA, un kilo de fentanyl illégal peut générer au moins 1,5 million de dollars de revenus aux États-Unis.

Le carfentanyl pour endormir les éléphants

Enfin, il y a pire que le fentanyl : le carfentanyl. Cette autre drogue de synthèse dérivée du fentanyl est encore 100 fois plus puissante et est utilisée pour endormir les grands animaux comme les éléphants, rhinocéros, bisons, morses, ours blancs, etc.

Cette drogue faisait aussi partie du cocktail « incapacitant » Kolokol-1 utilisé par les forces spéciales russes lors de l’assaut devant mettre fin à la prise d’otages du théâtre de Moscou le 26 octobre 2002. Le carfentanil a tué l’essentiel des quelques 130 otages qui ont péri lors de l’opération.

Ce documentaire suit le quotidien de jeunes de l’Alberta, au Canada, touchés par une puissante drogue opioïde, le Fentanyl. L’origine sous-jacente de cette crise liée au Fentanyl remonte à 2012, quand l’OxyContin, célèbre analgésique, a été retiré des pharmacies et remplacé par un médicament alternatif « moins dangereux », l’OxyNeo. En réponse à ce changement, du Fentanyl de contrefaçon vendu sous l’appellation fallacieuse d’OxyContin a commencé à inonder le marché pour déclencher une crise sans précédent dans le pays.

Catastrophique !

