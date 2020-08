Il a acheté 30 tonnes de faux câbles électriques dangereux [Vidéo]

Time : 4 mn 34 / [1/1]

30 tonnes de câbles contenant du faux cuivre pouvant prendre feu si utilisés

« On ne s’était douté de rien. » Jérôme Boulet, responsable de dépôt de BMM, entreprise de recyclage de matériaux à Isigny-le-Buat, se sent dupé. Serge Boulet, le dirigeant de l’entreprise, a acheté 30 000 tonnes de câbles électriques contrefaits au soldeur vendéen Mastock.

« Ca n’était pas du cuivre à l’intérieur mais de l’acier »

C’est en approchant un aimant des câbles et en les dénudant que Jérôme et Serge Boulet ont constaté la supercherie : « Ca n’était pas du cuivre à l’intérieur, mais de l’acier. » L’entreprise manchoise a été remboursée par le vendeur qui a aussitôt signalé l’escroquerie à la douane française. S’en sont suivis une saisie de 122 000 contrefaçons de câbles électriques et le démantèlement d’un réseau international de vente de produits électriques non conformes . L’utilisation de ces produits aurait pu provoquer des accidents selon la douane française.

122 000 faux câbles électriques importés de Chine saisis par les douanes

Soixante tonnes de câbles estampillés « CE » ont été saisis par la direction des opérations douanières. En provenance de Chine, ces 122 000 câbles avaient été importés par une société nantaise qui les avait revendus à bas prix à trois entreprises de l’hexagone, basées dans les Hautes-Pyrénées, dans la Manche et en Vendée. Ces câbles électriques vendus dans les magasins de bricolage ou dans les solderies présentaient un véritable danger : ils ne contenaient pas de cuivre mais un métal ferreux risquant de prendre feu . D’après les douanes, seule une vingtaine de câbles a été vendue à des particuliers mais la marchandise a été restituée depuis.

La valeur de cette saisie est estimée à 1 million d’euros.

Fin 2012, la Fédération française du bâtiment avait organisé un colloque pour sensibiliser les acteurs du secteur de la construction aux risques liés aux produits non-conformes et/ou contrefaits.

En juin 2020, le cours du cuivre s’établit à 5 755 dollars la tonne, en hausse de 9,8% sur un mois et en baisse de 2,2% sur un an. Le prix du cuivre au kilo s’établit donc à 5,75 dollars, soit 5,06 euros au cours actuel.

Vu le prix et le cours du cuivre, on peut s’attendre à d’autres contrefaçons…

