Résumé SOTT – Juillet 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Juillet 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

À mesure que le minimum solaire s’approfondit, tous les phénomènes électriques augmentent en quantité et en intensité, et nous avons eu un autre mois de quantités record d’eau qui se sont déversées, affectant des millions de personnes et détruisant les cultures dans le monde.

L’Asie de l’Est a connu le pire en juillet, des pluies de mousson extrêmes et les inondations et glissements de terrain qui en ont résulté ont affecté des dizaines de millions de personnes, déplacé des milliers de personnes et tué des centaines de personnes en Chine, au Népal, au Bangladesh et en Inde.

La Chine continue de lutter contre les pires inondations depuis des décennies alors que le niveau d’eau de 433 rivières est au-dessus de la ligne de contrôle des crues, dont 33 atteignant des niveaux records. De fortes pluies ont frappé 27 des 31 provinces du pays, affectant plus de 37 millions de personnes et faisant 141 morts ou disparus à ce jour.

La Corée du Sud continue de subir sa mousson la plus humide de l’histoire récente, au moins 15 personnes sont mortes et plus de 1 500 ont été évacuées. Environ 1 300 maisons auraient été submergées ou ensevelies lors de glissements de terrain à travers le pays, et 1 000 routes et ponts auraient été détruits ou endommagés.

De fortes pluies et des inondations continuent de ravager l’Assam, en Inde depuis mai, affectant 2 à 3 millions de personnes dans 27 districts, coûtant la vie à plus de 100 personnes et détruisant les récoltes. Plus de 2 400 villages submergés.

Après deux semaines de fortes pluies, des crues soudaines ont emporté des maisons, des fermes, des routes et des conduites d’électricité et d’eau au Yémen. Des milliers de personnes sont sans abri et au moins 14 sont décédées.

De fortes pluies et des inondations ont également touché certaines parties du Midwest et du sud-est des États-Unis, tandis que la saison des tornades a été prolongée d’un mois supplémentaire , avec des cas de plusieurs tornades en même temps. L’Ontario, l’Alberta et Saskatoon, au Canada, ont également connu de multiples tornades, ce qui est de plus en plus courant, même dans des endroits où elles sont supposément rares.

La neige continue avec ses étalages hors saison, 30,48 cm (1 pied) de neige et des températures de -7 ° C refroidissent la Norvège méridionale, et la Chine en a eu une juste part malgré l’été.

Dans l’hémisphère sud, les Andes ont enregistré un record historique de 5,18 mètres (17 pieds) de neige; Les Snowy Mountains en Australie ont signalé 101,6 centimètres (40 pouces) et l’Afrique du Sud a connu une rare chute de neige, quelque chose de nouveau pour de nombreux habitants.

Les météorites nous ont donné un ‘spectacle’ très lumineux ce mois-ci, nous rappelant que nous devons prêter attention au ciel et aux « événements cosmiques ».

Dans le même temps, les nuages noctulescents deviennent un spectacle courant, indiquant peut-être une accumulation plus importante de particules chargées dans la haute atmosphère.

Pour rappel :

« La quantité incroyable de précipitations au cours des derniers mois peut s’expliquer par la quantité croissante de particules chargées dans les couches supérieures de l’atmosphère. […] […] Les particules chargées influencent le temps beaucoup plus qu’on ne le pense. »

Les conditions météorologiques extrêmes continuent d’avoir un impact sur la production alimentaire dans le monde entier, et nous pouvons nous attendre à une augmentation des prix alimentaires tôt ou tard.

As the solar minimum deepens, all the electrical phenomena are increasing in amount and intensity, and we had another month of record amounts of water pouring down affecting millions and destroying crops around the world.

East Asia got the worst in July, extreme monsoon rain, and the consequential floods and landslides affected tens of millions, displaced thousands, and killed hundreds of people in China, Nepal, Bangladesh, and India.

China continues to battle the worst floods in decades as the water level of 433 rivers is above the flood control line, with 33 of them reaching record highs. Heavy rains have lashed 27 of the country’s 31 provinces, affecting more than 37 million people and leaving 141 dead or missing so far.

South Korea continues to suffer its wettest monsoon in recent history, at least 15 people died and more than 1,500 have been evacuated. About 1,300 houses are reported to have been submerged or buried in landslides across the country, and 1,000 roads and bridges have been destroyed or damaged.

Heavy rain and floods continue to ravage Assam, India since May, affecting 2 to 3 million in 27 districts, claiming the lives of more than 100 people, and destroying crops. Over 2,400 villages submerged.

After two weeks of heavy rains, flash floods washed away houses, farms, roads, and electricity and water lines in Yemen. Thousands have been left homeless, and at least 14 have died.

Heavy rains and floods also affected parts of the US Midwest and Southeast, meanwhile, the tornado season has been prolonged another month, with cases of multiple tornadoes at the same time. Ontario, Alberta and Saskatoon, Canada, also experienced multiple tornadoes, something that is becoming more common, even in places where they are supposedly rare.

Snow continues with its off-season displays, 1 foot of snow and -7C degrees temperatures chilled Noway, and China got a fair share despite it being summer.

In the Southern hemisphere, the Andes recorded a historic record of 17 feet of snow; The Snowy Mountains in Australia reported 40 inches, and South Africa experienced a rare snowfall, something new to many locals.

Meteor fireballs gave us a very bright display this month, reminding us that we need to pay attention to the skies and « cosmic intentions ».

At the same time, noctilucent clouds are becoming a common sight, perhaps indicating a more significant accumulation of charged particles in the upper atmosphere. As a reminder :

« The unbelievable amount of precipitation during the past months can be explained with the increasing amount of charged particles in the upper layers of the atmosphere.[…]

[…]Charged particles influence weather much more than has been appreciated. »

Extreme weather continues to impact food production all over the world, and we can expect an increase in food prices sooner than later.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – July 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration