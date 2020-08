Les Quatre Cavaliers | Four Horsemen [Vidéo]

Time : 1 h 38 mn / [1]

« Four Horsemen » est un film indépendant réalisé par Ross Ashcroft, qui dévoile les rouages du système économique dominant actuellement la planète. La croissance infinie et la recherche du profit ont poussé l’humanité au bord du précipice. Et les quatre cavaliers d’aujourd’hui sont la violence, la dette, l’inégalité et enfin la pauvreté. Si leurs galops infernaux ne sont pas arrêtés, ils risquent de compromettre la pérennité des futures générations.

L’économie mondiale va mal

La crise se transformant rapidement en catastrophe, de plus en plus de gens se mettent en quête de conseils avisés sur la manière de restructurer l’économie occidentale. Ces trois dernières années, 23 intellectuels – certains d’entre eux très controversés aux yeux de l’intelligentsia politico-médiatique – ont accepté de briser le silence et d’expliquer comment le monde fonctionne vraiment. « Four Horsemen » ne tombe ni dans la critique des mondes financier et politique ni dans la théorie du complot : le film analyse simplement le système économique dans lequel nous avons choisi de vivre et avance des propositions de changement.

Intervenants :

Noam Chomsky

Herman Daly

Joseph Stiglitz

Max Keiser

John Perkins

Ha-Joon Chang

Gillian Tett

Michael Hudson

Richard Wilkinson

Lawrence Wilkerson

Satish Kumar

Simon Johnson

Camila Batmanghelidjh

Phillip Blond

George Nilson

Dominic Frisby

