OTAN Defender-Europe 20 : la deuxième phase des exercices débute en Pologne [Vidéos]

Des soldats du 2e bataillon, 12e régiment de cavalerie, 1re équipe de combat de brigade blindée, 1re division de cavalerie, sont arrivés à Poznan, Pologne le 16 juillet 2020.

« Nous venons tous de nations différentes avec des équipements et des antécédents différents. Il est essentiel que nous développions des compétences afin de lutter ensemble et de construire ce travail d’équipe et cette cohésion afin que nous puissions intégrer nos systèmes, notre personnel, et être en mesure de communiquer efficacement afin que nous puissions lutter en tant qu’équipe plus grande et plus puissante contre quiconque se tiendra debout, contre nous. », a déclaré le lieutenant-colonel Ron Sprang, commandant de bataillon du 2e Bn., 12e Cav. Regt.