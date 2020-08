Coronavirus : À quoi sert la puce RFID de certains masques ?

La puce RFID équipant de nombreux masques réutilisables, et dont la fonction n’a pas pu être expliquée par le directeur général de la Santé, n’est pas un moyen de « pistage ».

De plus en plus de Français s’inquiètent d’être pistés par la puce RFID, qui se trouve bel et bien à l’intérieur de nombreux masques réutilisables.

Vendredi matin, en répondant à la question d’un auditeur de France Inter, le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon a été pris au dépourvu. A la question de savoir pourquoi de nombreux masques sont composés de puces de traçage, Jérôme Salomon a répondu : « Je peux vous dire que les masques français en tissus sont excellents, j’en porte tous les jours et ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ils sont fabriqués en France, à proximité de chez vous et n’ont pas de puce intégrée, je peux vous le garantir.»

Tout est enregistré sur smartphone

Mal informé ou peur d’affoler les Français, quoi qu’il en soit, celui qui est maintenant connu pour ses points-presse sur l’avancée de la Covid-19 en France ne dit pas la vérité.

Car des puces de type RFID, comprendre radio-identification, sont bien présentes dans certains masques. Mais il s’agit exclusivement de masques spéciaux destinés aux salariés de certaines entreprises, dans l’unique but de compter le nombre de lavages avant de devoir se débarrasser du modèle. En général au bout de 30 ou 60 utilisations.

Aucun « pistage » donc, et une transparence totale pour les Français concernés, qui peuvent même « contrôler le nombre de lavage avec une application smartphone », comme le précise l’entreprise UBI Solutions. Pas d’information pour le moment sur le nombre de salariés qui portent ce type de masques . Mais il s’agit en priorité de personnes travaillant dans le monde de l’industrie, ce qui permet à la fin d’une journée ou demi-journée aux entreprises de laver les masques tous à la fois en laverie.

UBI Solutions, spécialisée dans les puces RFID (Radio frequency identification) a mis au point un système pour compter le nombre de lavages des draps d’hôpitaux. Ils ont eu l’idée d’adapter leur technologie aux masques en tissu.

Source :

https://ubisolutions.net/fr/

https://www.cnews.fr/france/2020-08-15/coronavirus-quest-ce-que-la-puce-rfid-dont-sont-dotes-certains-masques-988731

https://fr.sputniknews.com/france/202008151044260494-un-outil-de-pistage-a-quoi-sert-en-realite-la-puce-rfid-de-certains-masques/

Photo :

Pour illustration